La bande-annonce de Star Wars: Visions Special Look révèle un court métrage d’anime à venir sur Disney +

Notre premier regard est arrivé. Star Wars : Visions est la première fois officielle que l’opéra spatial de George Lucas entre dans le monde de l’anime, et nous avons maintenant eu notre premier aperçu de la prochaine série d’anthologies Disney + ainsi que de sa date de sortie prévue le 22 septembre.

Y compris les collaborations avec Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru et Production IG ont tous confirmé leur participation, il y a de nombreux signes que cette série va tout faire quand il s’agit de la qualité que nous pouvons attendre de la nouvelle expansion du Guerres des étoiles galaxie. Avec des informations provenant de l’Anime Expo Lite 2021, les producteurs du panel ont déclaré que ces studios de classe mondiale apporteront tous leurs propres idées et styles uniques au Guerres des étoiles la franchise.

La série verra l’arrivée de nouveaux personnages ainsi que de nouveaux angles sur les anciens favoris dans le cadre des histoires à segment unique qui constitueront une nouvelle approche de la Guerres des étoiles monde. Pour ceux qui regardaient le panel, ils ont pu en apprendre un peu plus sur les studios et un peu sur ce qu’ils apporteraient à la table de la série.

Star Wars : Visions est décrit dans ce texte de présentation : « En tant que première entreprise formelle dans l’anime, chaque Star Wars : Visions court porte une sensibilité japonaise unique, qui à bien des égards s’aligne avec le ton et l’esprit de Guerres des étoiles narration. Dès le début, les histoires racontées dans le Guerres des étoiles galaxie ont compté la mythologie japonaise et les films d’Akira Kurosawa parmi leurs nombreuses influences, et ces nouvelles visions exploreront davantage cet héritage culturel à travers le style d’animation et la perspective uniques de chaque studio d’anime. »

Parmi les histoires individuelles mentionnées pendant le panel, Batman : Ninja Les créateurs Kamikaze Doga sont responsables du développement d’un « guerrier samouraï solitaire avec un sabre laser » qui a un compagnon qui est un droïde portant un chapeau de paille qui utilise Yojimbo et Seven Samurai comme exemple du type de domaine que cette histoire couvrira. « Elder » et « Twins » du Studio TRIGGER, « Lop and Ocho » du Geno Studio et « Tattoine Rhapsody », un opéra rock du Studio Colorido ont également été taquinés. Science Saru racontera l’histoire d’un adorable droïde et Kinema Citrus créera l’histoire de « Village Bride ».

Un aperçu complet de trois minutes sur la création de la série et présentant un certain nombre d’aperçus est également disponible via YouTube pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la série.

Avec tant de Guerres des étoiles série actuellement en production pour Disney +, il est difficile de savoir laquelle enthousiasmer le plus les fans de la franchise. Le livre de Boba Fett apporte une attention beaucoup plus tardive au personnage préféré des fans. le Obi Wan Kenobi La série renvoie le Jedi d’Ewan McGregor à la saga Star Was et comble une lacune dans la chronologie des films. Ensuite, il y a évidemment la troisième saison de Le Mandalorien, et cela ne fait que nommer trois des nombreux autres qui sont à divers stades d’achèvement.

Maintenant avec Star Wars : Visions, il semble que Disney et LucasFilm vont livrer quelque chose comme rien de vu auparavant dans le Guerres des étoiles Univers, et c’est une raison de s’exciter à nouveau. Les 7 épisodes de Star Wars : Visions sortira sur Disney+ le 22 septembre 2021.

Kamikaze Douga – Le duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop et Ochi

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsodie

Déclencheur – Les jumeaux

Déclencheur – L’aîné

Kinema Agrumes – La mariée du village

Sciences Saru – Akakiri

Sciences Saru – T0-B1

IG de production – Le Neuvième Jedi

Sujets : Star Wars Visions, Disney Plus, Streaming, Star Wars