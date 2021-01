La bande-annonce de Star Wars: The High Republic révélée

Lucasfilm a partagé un nouvelle bande-annonce de ‘La Haute République’, une nouvelle histoire de l’univers ‘Guerres des étoiles’ créé par George Lucas qui comprendra des bandes dessinées et des romans, décrits comme une «méga histoire interconnectée».

‘La Haute République’ sera situé au sommet de la Jedi, bien avant que les Skywalkers ne montent sur scène et pendant une étape avec de nombreux visages inconnus, à l’exception du Professeur Yoda.







Au cours de la bande-annonce publiée, une voix est entendue racontant: «Nous sommes les gardiens de la paix et de la justice. Au-delà des étoiles, il y a une frontière sans fin. Notre ordre a pour mission de faire briller votre lumière sur les côtes les plus sombres de la galaxie. Là, nous trouvons un mal pour lequel aucun de nous ne s’est entraîné, un qui menace tout ce que nous savons. Pour la survie du République, le sort de tous Jedi, pour le contrôle de la Force ».

Les nouveaux personnages seront distribués dans les différents formats, le roman, ‘Lumière du Jedi’ écrit par Charles Soule, le livre, «Un test de courage» de Justina Irlande et le roman, ‘Dans le noir’ de Claudia gris, plus deux des bandes dessinées, ‘Star Wars: La Haute République’ de Cavan Scott et ‘Star Wars: Les aventures de la Haute République’ de Daniel Jose plus âgé.

La série sera également une sorte d’introduction à la prochaine série live-action que Disney + prépare avec le réalisateur, Pointe de Leslye, intitulé, «L’acolyte».