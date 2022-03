La bande-annonce de Spiritwalker taquine le film d’action sud-coréen avant sa sortie aux États-Unis

Un homme se retrouve dans un corps complètement différent toutes les douze heures, des étrangers le traitent comme des amis et de nouveaux ennemis se font connaître. C’est l’histoire du thriller d’action-fantasy sud-coréen, Marcheur des esprits, et il arrive aux États-Unis ! La bande-annonce et le synopsis du film peuvent être visionnés ci-dessous avant sa sortie en avril.

Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

Après s’être réveillé d’un accident de voiture sans se souvenir de quoi que ce soit de sa vie, un homme commence à reprendre conscience dans un nouveau corps toutes les 12 heures. Maintenant, il doit reconstituer son identité, tout en évitant les attaques des agents poursuivants et des criminels dangereux. Mais sans mémoire et sans alliés, son temps presse.

La bande-annonce donne une révélation très prometteuse de l’histoire dès le départ, avec notre héros (joué par l’ancienne star de la K-pop Yoon Kye-sang) se réveillant et trouvant son monde changer autour de lui dans une séquence à couper le souffle. Après avoir trébuché hors de la boutique et s’être vu dans un reflet, nous obtenons une vue saisissante sur l’autre visage qui le regarde, une révélation dramatique de l’échange de corps. Au fur et à mesure que la bande-annonce avance, montrant des scènes de combat, des poursuites et toutes sortes d’actions, le protagoniste continue de poser les mêmes questions que nous, en tant que public, posons. Qui suis je? Comment connaître les arts martiaux ? Qui est après moi ? Dans l’ensemble, c’est une excellente attraction pour le public potentiel.

Marcheur des esprits est réalisé et écrit par Yoon Jae-keun, dont le précédent réalisateur est le film Heartbeat de 2010. Les scènes de combat sont chorégraphiées par les chorégraphes d’arts martiaux primés Park Yung-sik et Chung Seong-Ho. Les deux ont déjà travaillé sur la série de survie très appréciée, Jeu de calmar.

Rejoindre Yoon dans le casting sont Park Yong-Woo (Cloué), Lim Ji Yeon (Haute société), et Park Ji-Hwan (Les pirates : le dernier trésor royal). Les crédits de production reviennent à Lee Chi-beom avec Jang Won-seok en tant que producteur exécutif.

Marcheur des espritsLa première première de a eu lieu le 22 août 2021 au Festival du film asiatique de New York. Le film a remporté le Daniel Craft Award for Excellence in Action Cinema. Par la suite, le film est sorti dans son pays d’origine, la Corée du Sud, le 24 novembre 2021.





Il y a aussi un remake déjà en préparation pour le public américain. Le film est actuellement entre les mains de Lorenzo di Bonaventura, qui est surtout connu pour la série de films GIJoe et Transformers. Que vous aimiez ou détestiez les remakes américains, la pensée d’un déjà en production pourrait encourager de nouveaux publics à découvrir l’original par eux-mêmes. L’histoire en elle-même semble se traduire assez facilement dans un décor américain et s’intègre parfaitement dans les remakes déjà en production d’autres films coréens tels que Train pour Pusan.

Marcheur des esprits sera disponible aux États-Unis via le service de streaming Hi-Yah!, qui se concentre sur le streaming d’arts martiaux et de films d’action asiatiques. Le service de streaming est actuellement disponible sur les appareils Apple, Roku, Android, Fire TV et Chromecast. Le film sera diffusé en streaming le 18 mars et sera ensuite disponible en numérique, Blu-ray et DVD le 12 avril.









