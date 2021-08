La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home sera-t-elle une exclusivité CinemaCon?

Cela semble être une chose hebdomadaire maintenant, discuter de la non-arrivée du Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce et spéculer sur la prochaine date possible à laquelle elle pourrait arriver, mais il pourrait enfin y avoir de la lumière au bout du tunnel pour les fans qui attendent désespérément l’une des bandes-annonces les plus recherchées de Marvel depuis Avengers : Fin de partie. Cependant, la dernière rumeur, qui vient de l’un des meilleurs marchands de rumeurs de Marvel, Daniel RPK, est probablement une rumeur que le grand public ne voulait vraiment pas entendre car elle suggère que la bande-annonce arrive, mais pas encore pour le public. .

La dernière suggestion est que le Spider-Man : Pas de chemin à la maison La bande-annonce sera diffusée à CinemaCon la semaine prochaine, mais ne sera diffusée qu’à CinemaCon pour l’instant et ne sera pas diffusée en ligne ou dans les cinémas dans un avenir immédiat. Bien que cela aille à l’encontre de toutes les attentes des fans, ce n’est pas le plan le plus scandaleux, car c’est dans ce genre d’environnement clos que Marvel sortait généralement ses nouvelles ardoises et révèle le titre, donc donner à CinemaCon un regard exclusif sur la bande-annonce aurait pu être Le plan de Sony depuis le début.

Une remorque pour #SpiderManNoWayHome devrait être projeté à CinemaCon la semaine prochaine. Il ne sera pas accessible au public. passant par: @DanielRPKpic.twitter.com/qWYNz0olJu – Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) 16 août 2021

Bien qu’aucun montant de merveille la sécurité empêchera quelqu’un d’enregistrer et de divulguer la remorque si elle arrive de cette manière, retenir la vue complète, nette et claire de la remorque a beaucoup de sens dans une stratégie d’offre et de demande. Il ne fait aucun doute que le nouveau Homme araignée le film va être l’un des plus grands événements Marvel depuis que la merveille palmée est apparue pour la dernière fois sur les écrans en 2019, et retenir les marchandises est simplement un moyen de s’assurer que le battage médiatique reste en place – bien que nous ne puissions qu’imaginer à quel niveau cela va monter jusqu’au moment où les premières images tomberont enfin.

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’endroit où Pas de chemin à la maison prendra le jeune Avenger de Tom Holland, et bien que de telles spéculations tendent à être décevantes car les attentes des fans dépassent la réalité à de nombreuses reprises, une grande partie semble être assez solide et justifiée en ce qui concerne les prochaines sorties Spider-Man et Doctor Strange. Alfred Molina et Jamie Foxx ont déjà été confirmés pour reprendre leurs rôles de méchants des deux précédents mondes de Spider-Man, Benedict Cumberbatch apparaissant sous le nom de Doctor Strange, alors il y a trop de rumeurs sur l’inclusion de Toby Maguire et Andrew Garfield pour compter, et que c’est avant même de parler de croisements avec Sony’s Venom et un potentiel Green Goblin dirigé par Willem Dafoe Sinister Six étant sur les cartes, ce qui s’ajoute à cela étant l’un des plus grands films de Spider-Man et aussi l’un des plus cruciaux du Les films de la phase quatre sont sortis cette année.

Marvel a parlé du marketing du film géré par Sony, ainsi que Sony eux-mêmes laissant entendre que Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera le film qui rassemble enfin le MCU avec leur propre univers Marvel, mais si la construction du battage médiatique pourrait être l’une des raisons de la fin d’une bande-annonce jusqu’à présent, il faut également considérer que la pandémie de Covid19 pourrait toujours être dans l’esprit des deux studios. Avec Venom : qu’il y ait un carnage ayant été repoussé à une sortie en octobre, et Disney catégorique que Shang-Chi et la légende des dix anneaux va fournir une grande indication de si l’avenir MCU les films vont sortir en exclusivités cinématographiques ou en sorties simultanées Day and Date sur Disney + Premier Access. Les deux studios seront très prudents quant aux dépenses de marketing pour un film qui pourrait finir par être retardé s’il y a une nouvelle augmentation soudaine des cas de Covid alors que nous nous dirigeons vers l’hiver.

Avec seulement une semaine avant la CinemaCon, nous saurons bientôt si ce sera enfin la façon dont les premières images de Pas de chemin à la maison est vu. Après tout, rien ne peut faire plus de publicité qu’une vidéo granuleuse, filmée sur mobile, qui deviendra virale en quelques secondes sans aucun coût pour Sony. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait actuellement arriver dans les cinémas le 17 décembre 2021. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

