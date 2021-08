La bande-annonce de Spencer transforme Kristen Stewart en princesse Diana pendant ses derniers jours

Une nouvelle bande-annonce pour Spencer vient d’être mis en ligne quelques heures après le dévoilement de la première affiche. Mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de Diana Spencer, princesse de Galles, et Jack Farthing dans le rôle de Charles, prince de Galles, le film se déroule pendant la saison des vacances en 1991 et se concentre spécifiquement sur la période où Diana a choisi de mettre fin à son mariage avec Charles. Vous pouvez voir le film en regardant la bande-annonce ci-dessous.

La ligne de connexion officielle pour Spencer dit : « Le mariage de princesse Diana et le prince Charles a depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront profondément différentes. Spencer est une imagination de ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques. »

Pablo Larraín dirige Spencer sur un scénario de Steven Knight. De même que Kristen Stewart et Farthing, le film met également en vedette Olga Hellsing, Timothy Spall, Sean Harris, Sally Hawkins, Thomas Douglas, Amy Manson, John Keogh et Niklas Kohrt. Larraín a produit avec Juan de Dios Larraín, Paul Webster, Jonas Dornbach, Janine Jackowski et Maren Ade.

Stewart est bien connue pour son rôle marquant de Bella Swan dans La saga Twilight et est apparu dans des rôles principaux dans plusieurs films depuis. Ses crédits récents incluent Les anges de Charles, Sous-marin, et La saison la plus heureuse. De même que Spencer, Stewart peut également être vu dans un prochain film d’horreur écrit et réalisé par David Cronenberg. Appelé Crimes du futur, le film met également en vedette Viggo Mortensen et Léa Seydoux et a officiellement commencé le tournage ce mois-ci.

« Kristen est l’un des grands acteurs d’aujourd’hui », a déclaré Larraín à propos de la décision de lancer Stewart, via THR. « Pour bien faire ça, vous avez besoin de quelque chose de très important dans le film, qui est le mystère. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, c’est ce dont nous avons besoin. La combinaison de ces des éléments m’ont fait penser à elle. La façon dont elle a réagi au scénario et la façon dont elle aborde le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose de magnifique et d’intrigant en même temps. Elle est cette force de la nature. «

Le film ne se concentre que sur quelques jours choisis dans la vie de Diana, donc Spencer ne dépeint pas sa mort horrible. C’est parce que les détails de cette histoire sont très connus et Larraín dit qu’il n’est pas vraiment nécessaire d’y aller. La notion de Spencer est plutôt d’approfondir ce qui a conduit à sa séparation d’avec Charles.

« Ce ne sont que trois jours de sa vie et dans ce très petit laps de temps, vous pouvez avoir une perspective plus large et plus large de qui elle était. Nous connaissons tous son destin, ce qui lui est arrivé, et nous ne le savons pas. devons y aller. Nous resterons dans cet espace plus intime où elle pourrait exprimer où elle veut aller et qui elle veut être », dit Larraín à propos de l’histoire Spencer sortira en salles le 5 novembre 2021. Comme le réalisateur le suggère, cela pourrait être la meilleure performance de Stewart à ce jour.

