La bande-annonce de South of Heaven réunit Jason Sudeikis et Evangeline Lilly dans un drame policier déchirant

Jusqu’où irez-vous pour votre meilleur ami ? Et pour ceux que vous aimez le plus ? Jason Sudeikis répondra à ces questions dans le prochain thriller policier, Sud du paradis. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du film : Jimmy (Jason Sudeikis), un criminel condamné, obtient une libération conditionnelle anticipée après avoir purgé douze ans pour vol à main armée. À sa libération, il jure de donner à sa petite amie Annie (Évangéline Lilly), qui se meurt d’un cancer, la meilleure dernière année de sa vie. Mais les choses ne sont jamais aussi simples, et quand son agent de libération conditionnelle (Shea Whigham) lui confie un « travail secondaire », cela déclenche une série d’événements qui laisse Jimmy dans la ligne de mire d’un chef du crime local (Mike Colter). Maintenant, il ne doit reculer devant rien pour sauver Annie et se battre pour le temps qu’il leur reste.

Sud du paradis met en vedette Jason Sudeikis dans le rôle de Jimmy, qui a de l’expérience à la fois à la télévision (Il fait toujours beau à Philadelphie) ainsi que le cinéma (Des boss horribles). Aux côtés de Sudeikis, Evangeline Lilly dans le rôle d’Annie, bien connue pour des films tels que The Hurt Locker et L’homme fourmi. Elle reprendra également le rôle dans la suite Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Lilly a définitivement fait ses preuves dans des rôles plus dramatiques, mais ce sera un pas en dehors de la zone de confort de Sudeikis, car il est plus connu pour son rôle dans des films comiques et à la télévision, nous devrons voir pour savoir s’il peut livrer.

Aharon Keshales est le réalisateur, connu pour ses films d’horreur tels que Rage, qui a été commercialisé comme « le premier long métrage d’horreur israélien ». Keshales a également des films tels que Grands méchants loups (qui a été nommé meilleur film de 2013 par Quentin Tarantino), ABC de la mort 2 dans sa filmographie de réalisateur. Keshales est également crédité d’avoir écrit le film aux côtés de Navot Papushado et Kai Mark. Les sociétés de production impliquées sont Arts District Entertainment, Swiss Avenue Pictures et Good Wizard. Le tournage a eu lieu au Texas en mars 2020.

Keshales avait ceci à dire sur le film en 2019 à Deadline (à l’époque où le titre de travail était Jusqu’à la mort): « Jusqu’à la mort a été mon projet de passion pendant des années et il a finalement trouvé une maison. J’ai eu l’idée pendant ma lune de miel. C’est une histoire d’amour. Sorte de. C’est une histoire d’amour qui s’est enlisée dans un thriller d’action de Sam Peckinpah. »

Le casting du film comprend également Mike Colter, mieux connu pour avoir joué Luke Cage dans les émissions Netflix Marvel, dans le rôle de Price Frawley. Shea Whigham apparaîtra également, mieux connue sous le nom d’Elias Thompson dans Boardwalk Empire, comme Schmidt McRay. Jeremy Bobb, Quinton Creasy dans la série 2013 de CBS Otages, jouera le rôle de Frank Coughlin.

Dès la bande-annonce, le film semble promettre une histoire captivante qui sera tout aussi triste que tendue. Donnant un avant-goût de ce qui se cache dans les zones rurales d’Amérique, la bande-annonce crée des tensions alors que Jimmy et Annie luttent pour se battre pour leur vie. Sud du paradis sort en salles et en VOD le 8 octobre 2021. Le film sera distribué par RLJE Films.