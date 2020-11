La bande-annonce de Soul of the Dragon emmène Batman dans une aventure de Kung Fu R-Rated des années 70

Warner Bros.a publié la bande-annonce de son prochain film d’animation, Batman: l’âme du dragon. Le célèbre producteur d’animation Bruce Timm ramène le Chevalier noir dans les années 1970 pour une extravagance d’arts martiaux chargée de surnaturel dans le prochain projet classé R, qui est la prochaine entrée de la série populaire de DC Universe Movies. Produit par Warner Bros.Animation et DC, le long métrage d’animation sera publié par Warner Bros. Home Entertainment sur Digital à partir du 12 janvier 2021, et sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack et Blu-ray le 26 janvier, 2021.

Situé au milieu des années 70, cette aventure Elseworlds trouve Bruce Wayne s’entraînant sous un maître sensei. C’est ici que Bruce, avec d’autres étudiants d’élite, est forgé dans le feu de la discipline des arts martiaux. Les liens qu’ils créent pour la vie seront mis à l’épreuve lorsqu’une menace mortelle surgira de leur passé. Il faudra les efforts combinés de Batman, des artistes martiaux de renommée mondiale Richard Dragon, Ben Turner et Lady Shiva, et de leur mentor O-Sensei pour combattre les monstres de ce monde et au-delà.

le Batman: l’âme du dragon le casting comprend un groupe d’acteurs jouant le rôle d’étudiants en arts martiaux devenus des héros. David Giuntoli prend la tête du rôle de Bruce Wayne /Homme chauve-souris, Mark Dacascos est Richard Dragon, Kelly Hu est Lady Shiva et Michael Jai White est Ben Turner / Bronze Tiger. Leur mentor O-Sensei est exprimé par James Hong, tandis que Josh Keaton est présenté comme Jeffrey Burr, et des voix supplémentaires sont fournies par les acteurs vétérans de la voix off Gray Griffin, Chris Cox, Erica Luttrell, Robin Atkin Downes, Patrick Seitz, Jamie Chung et Eric Bauza.

Batman: l’âme du dragon sera disponible sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack (USA 39,99 € SRP; Canada 44,98 € SRP) et Blu-ray (USA 29,98 € SRP; Canada 39,99 € SRP), ainsi que Digital. Le film sera également disponible sur Movies Anywhere. En plus du film, les versions Blu-ray et Digital proposent un contenu bonus complet, y compris Batman – Raw Groove (Nouvelle Featurette) – De l’explosion du cinéma et du kung-fu aux changements culturels qui se propagent aux États-Unis, nous explorons le début Les années 70 et comment ils ont inspiré Batman: l’âme du dragon.

Far Out Highlights (New Featurette) du producteur Jim Krieg – C’est une super coupe hors du commun et hors de vue de l’une des apparitions les plus amusantes du producteur Jim Krieg. Look Back: Superman: Red Son (Featurette) – La fusée de Kal-El fuyant Krypton n’atteint jamais Smallville, mais atterrit à la place en Union soviétique, modifiant à elle seule le nouvel ordre mondial. C’est la réimagination épique de l’histoire d’origine de Superman. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités spéciales incluses dans les différents ensembles.

Sam Liu réalisé Batman: l’âme du dragon d’après un scénario écrit par Jeremy Adam. Les producteurs sont Liu, Jim Krieg et Kimberly S. Moreau. Bruce Timm et Sam Register sont les producteurs exécutifs du projet, avec Michael Uslan. Le film est dédié au légendaire écrivain de DC Dennis O’Neil, qui a co-créé les personnages Richard Dragon, O-Sensei, Bronze Tiger et Lady Shiva. O’Neil est décédé le 11 juin 2020. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Batman: l’âme du dragon ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Warner Bros. Entertainment.

