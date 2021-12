La bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2 arrive rapidement en vue

La première bande-annonce de la suite du jeu vidéo à venir Sonic le hérisson 2 est arrivé, avec l’icône bleue hérissée de SEGA accélérant une fois de plus son chemin à travers une autre aventure passionnante. Sonic ne sera pas seul cette fois cependant, avec son acolyte foxy Tails le long du trajet ayant été introduit dans une scène post-générique à la fin du premier film.

Sonic le hérisson 2 voit le réalisateur Jeff Fowler revenir à la tête de la suite, qui ramènera également Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik et James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que sa femme, Maddie . Le premier film trouve le hérisson ultra-rapide seul et dans un pays étrange alors qu’il essaie de naviguer dans les complexités de la vie sur Terre, et se termine avec Sonic ayant trouvé sa place, embrassant enfin son pouvoir et vivant heureux avec ses nouveaux amis.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La suite reprend avec Sonic après s’être installé à Green Hills. Il est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. A peine sont-ils partis que le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

En plus d’ajouter Tails au mix, qui sera à nouveau doublé par Colleen O’Shaughnessey, Sonic le hérisson 2 présentera également le personnage préféré des fans, Knuckles, avec La brigade suicide star Idris Elba à bord pour assurer la voix de l’échidné rouge. Introduit dans le jeu vidéo Sonic le hérisson 3 Ainsi, en 1994, Knuckles a commencé son histoire en tant qu’antagoniste non jouable avant de s’unir à Sonic et est depuis devenu l’un des personnages les plus populaires de la franchise. Tout comme Sonic, Knuckles a plusieurs capacités uniques, notamment le glissement et l’escalade des murs, et est un combattant puissant avec des mains pointues.

Alors qu’Elba n’a pas été en mesure de divulguer grand-chose sur sa performance en tant que Knuckles, l’acteur a depuis assuré aux fans qu’il serait différent de son tarif typique. « Honnêtement, je ne peux pas le dire. Contractuellement, je ne peux rien dire », a commencé Elba. « Mais je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça. C’est sûr. »

Le réalisateur Jeff Fowler a précédemment exprimé son enthousiasme à l’idée d’amener plus de personnages de la tradition Sonic dans la mêlée après les fondations de la première sortie. « Pour ce premier film, nous ne faisions que regarder le jeu de 1991 et voir où tout a commencé et rester simple », a expliqué le cinéaste. « Il y a beaucoup de grands personnages dans l’univers Sonic, mais c’est la chose la plus importante est juste de configurer Sonic et juste de raconter un peu une histoire d’origine avec lui, et de le faire d’une manière qui fait vraiment tomber tout le monde aimer avec lui en tant que personnage et être enraciné pour plus. Et puis, si tout se passe bien, alors nous pouvons en quelque sorte l’ouvrir et faire entrer certains de ces autres personnages que les fans connaissent et aiment. Et oui, je veux dire, personne n’est plus excité que moi d’avoir cette opportunité. »





Sonic le hérisson 2 terminé en juin et devrait sortir aux États-Unis le 8 avril 2022 par Paramount Pictures.





Les fans de Sonic the Hedgehog 2 adorent l’ajout d’Idris Elba comme Knuckles Les fans de Sonic ont hâte d’entendre la voix d’Idris Elba sortir de la bouche de Knuckles dans Sonic the Hedge 2.

Lire la suite





A propos de l’auteur