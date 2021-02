La bande-annonce de Sifu surprend avec ses combats Oldboy

Des couloirs pleins de rivaux qui tomberont sous notre kung fu. C’est ainsi que la belle bande-annonce de Sifu est présentée, chargée d’action.

L’état de jeu de ce soir promettait au moins une douzaine d’annonces pour les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5. Et l’une de ces annonces n’était autre que la Remorque Sifu, qui a fait irruption sur la scène avec un gameplay plein d’action, d’arts martiaux et de gâteaux de style oriental.

Au SIFU, nous sommes un jeune étudiant de kung-fu à la recherche de vengeance.

Développé par Sloclap, le studio responsable de succès comme Absolver, Sifu se présente au monde comme un bagarreur à la troisième personne rempli de combats intenses au corps à corps, dans lequel les joueurs joueront un jeune étudiant de Kung-Fu dans un voyage de vengeance. .

Comme le montre sa première bande-annonce, son chemin sera rempli de membres de gangs, de guerriers et d’autres combattants prêts à nous affronter … s’ils le peuvent, bien sûr.

Les détails sur Sifu sont rares pour le moment, bien que Sloclap ait confirmé que son jeu fera ses débuts en 2021 et qu’il sera disponible sur PS5, PS4 et PC via Epic Games Store. Nous vous rappelons que dans 45Secondes.fr, vous pouvez suivre l’état d’avancement différé hier soir.

Et si vous vouliez plus d’action pour tuer le bogue, voici une analyse de l’un des jeux de combat les plus populaires du moment. Bien sûr, n’oubliez pas de consulter notre Instagram pour voir plus de choses intéressantes sur les jeux de ce grand genre.