La bande-annonce de Shut In marque le retour de Vincent Gallo dans le premier thriller d’horreur du Daily Wire

Le Daily WIre vient de sortir le premier trailer de Enfermé, la première tentative de la société de médias conservatrice de lancer des longs métrages à contenu original. Vincent Gallo et l’actrice et chanteuse Rainey Qualley se sont associés pour raconter l’histoire du combat d’une femme pour protéger ses enfants d’un ex-petit ami dangereux. Ce sera le premier long métrage de la scénariste Melanie Toast et un retour au cinéma pour Vincent Gallo.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Quand une jeune mère est barricadée dans un garde-manger par son ex-petit ami violent, elle doit faire preuve d’ingéniosité pour protéger ses deux jeunes enfants de l’escalade du danger tout en trouvant une échappatoire. » Le Daily Wire a annoncé la nouvelle fonctionnalité via Twitter, sous-titrant le message, « BANDE-ANNONCE OFFICIELLE: le premier film original de Daily Wire SHUT IN COMING EARLY 2022 #ShutIn »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La réponse a été notable, car les fans de films et de réalisateurs applaudissent ou huent généralement le contenu fourni. Cependant, la conversation est devenue politique assez rapidement, beaucoup exprimaient leur position sur les armes à feu avec des sentiments tels que : « Je pense que ce serait drôle si quelqu’un faisait exactement le même film, mais la fille a une arme à feu, et dès que les gars entrent par effraction, *BANG BANG BANG BANG BANG BANG*, puis le générique défile alors que vous entendez les sirènes approcher au loin. »

Et, « Ça a l’air bien ! Chaque fois que mon mari et moi regardons des films comme celui-ci, il commence à parler d’acheter plus d’armes. C’est littéralement son scénario de cauchemar. »

Beaucoup ont exprimé leur consternation de ne pouvoir le voir qu’avec un abonnement Daily WIre, en disant: « Ça a l’air bien. Je le louerai si vous le publiez dans un endroit grand public. Si c’est uniquement sur un abonnement DW, je ne finirai pas par le regarder. »

Et, « Ça a l’air incroyable, mais s’il vous plaît, publiez-le et n’obligez pas les gens à s’abonner à Daily Wire pour le regarder. Je l’achèterais sur Blu-Ray ou Digital si vous le publiez sur Vudu ou tout autre service. »

Certains étaient très heureux de voir que leurs dollars iraient à une entreprise avec des valeurs partagées, en disant: « Ça a l’air vraiment bien, je soutiendrai la sortie de tous les films de Daily Wire. Dommage que tu m’aies foutu du livre pour enfants lol, combien en avez-vous imprimé les gars ? 40 ? »

Enfermé sera le premier long métrage original de la société de médias après avoir acquis les droits de distribution nord-américains du film Exécuter Cacher Combat, qui a été présenté en première sur leur plate-forme le 14 janvier 2021. Le film met en vedette Thomas Jane, Radha Mitchell, Eli Brown et Isabel May et concerne Zoe Hull, 17 ans, qui utilise son intelligence, ses compétences de survie et sa compassion pour se battre pour sa vie. , et ceux de ses camarades de classe, contre un groupe de tireurs scolaires en direct.

Le Daily Wire a récemment fait la une des journaux avec le casting de Gina Carano pour le biopic, mon fils chasseur, après que l’actrice, déclenchée par ses publications controversées sur les réseaux sociaux, a été retirée de Lucasfilm Le Madalorien. « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit dans le futur », a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué. « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

Le producteur Phelim McAleer a expliqué le rôle de Carano dans le film : Elle fournit une voix de vérité et de comédie sardonique sur les agissements absurdes de la famille Biden et de divers oligarques chinois, russes et ukrainiens. Elle est présente tout au long du film – commentant et racontant parfois la vie absurde et le mode de vie festif de Hunter Biden et les agissements louches de son père.

Le réalisateur DJ Caruso aux commandes Enfermé et sera publié exclusivement sur la plateforme The Daily Wire.





Leonardo DiCaprio a aidé à réécrire la scène la plus drôle, ne cherchez pas 15 fois Ne cherchez pas le réalisateur Adam McKay et la star Leonardo DiCaprio ont réécrit une scène 15 fois, et cela s’est avéré être la partie la plus drôle du film.

Lire la suite





A propos de l’auteur