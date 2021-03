La bande-annonce de Shin Megami Tensei III Remaster apporte la nostalgie Nocturne

Cela fait un âge depuis que nous avons joué pour la première fois à Shin Megami Tensei III: Nocturne sur PlayStation 2, mais cette nouvelle bande-annonce pour le remaster HD a attisé notre nostalgie pour le classique culte JRPG. Avec le réveil prévu le 25 mai, il est temps de commencer à penser à tous ces adorables démons que vous vous plierez à votre volonté.

Le communiqué de presse présente assez bien l’histoire de Nocturne: « Ce qui commence comme une journée normale à Tokyo s’avère être tout sauf, quand la Conception – une apocalypse éthérée – est invoquée. Les restes du monde sont engloutis par le chaos, comme une révolution démoniaque descend dans une ville brisée. Pris entre une bataille de dieux et de démons, les choix que vous faites peuvent apporter la vie, la renaissance ou la mort, et déterminer qui triomphe. «

Comme on peut s’y attendre de Shin Megami Tensei et de la série Persona, de nombreux thèmes et idées intéressants sont explorés tout au long du récit de Nocturne. Nous sommes certainement impatients de voir comment tout cela résiste dans ce remaster.