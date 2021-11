La bande-annonce de She-Hulk rend les fans de Marvel plus confus à propos du statut de Hulk

Habituellement, une nouvelle bande-annonce ou un premier aperçu répond à de nombreuses questions des fans sur les films et émissions de télévision à venir, mais l’arrivée du premier court teaser de Marvel est très attendue. elle-hulk La série n’a livré qu’une nouvelle série de questions, et elles tournent toutes autour de Hulk de Mark Ruffalo. Alors que les images publiées sur Disney + Day ont révélé notre premier regard sur Tatiana Maslany en tant que Jennifer Walters, y compris une merveilleuse allumette de son alter-ego à la peau verte, elles ont également révélé de nouvelles images de Mark Ruffalo, et il y a quelques points qui ont instantanément été interrogé par les fans de longue date du MCU.

La dernière apparition principale de Ruffalo dans l’univers cinématographique Marvel était en Avengers : Fin de partie, quand en tant que Smart Hulk, Bruce Banner semblait avoir trouvé une forme qui se situait entre Hulk et sa forme humaine. À la fin du film, il soignait également une main ruinée grâce à la prise de vue avec le Nano Gauntlet, qui a restauré les 50% de l’univers que Thanos a éradiqués dans Avengers : guerre à l’infini. De manière inattendue, Ruffalo a également fait une apparition sur la scène à mi-crédit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux cette année, se présentant sous forme holographique pour donner une évaluation de la puissance des Dix Anneaux. Ce qui est immédiatement devenu évident, c’est que cette fois, Ruffalo était de retour en tant que Bruce Banner et non son personnage de combinaison Smart Hulk, qui dans Fin du jeu semblait être un changement permanent. Il a également toujours son bras dans un accrochage de son Fin du jeu blessures.

Ensuite, nous avons le nouveau elle-hulk images, qui voient Ruffalo apparaître à la fois comme Banner et Smart Hulk. Tout d’abord, son moment Banner, qui voit Tatiana Maslany prononcer la ligne classique de Hulk, « Vous ne m’aimeriez pas quand je suis en colère », semble à toutes fins utiles être une pièce qui fera partie des titres d’ouverture, ou a été simplement créé à des fins de teaser et ne fera pas réellement partie de l’émission, mais l’apparition de Banner est plus que suffisante pour suggérer qu’il figurera sous forme humaine pendant au moins une partie de l’émission.

Dans une autre scène, Smart Hulk travaille dans un laboratoire, expliquant à son sujet comment la peur et la colère peuvent déclencher une transformation. Bien que cela semble correspondre à la version de Hulk vue dans Fin du jeu, il y a une grande différence qui a été immédiatement soulignée ; son bras n’est plus endommagé. Comme beaucoup de séries et de films de la prochaine liste de Marvel, la question se pose de savoir où elle-hulk se trouve dans la chronologie de Marvel, et cette brève scène n’a pas aidé à clarifier une réponse. Évidemment, cinq ans se sont écoulés entre la fin de Guerre de l’infini, où Banner n’a pas pu faire sortir Hulk, et son apparition en tant que Smart Hulk dans Fin du jeu, cela pourrait-il donc signifier que elle-hulk se déroule en partie quelque part au milieu des films ? Ou est-ce que tout se passe après le coup et l’immortalité de Hulk a simplement réparé les dégâts au fil du temps ?

Bien que ces questions recevront toutes une réponse lorsque elle-hulk arrive enfin l’année prochaine, cela crée beaucoup d’intrigues autour du cadre et des différentes formes de Banner. Il y a un long laps de temps entre Guerre de l’infini et Fin du jeu c’est surtout une inconnue pour le moment, et Marvel pourrait bien avoir un plan pour combler cet écart. elle-hulk être placé entre deux films conviendrait et pourrait même montrer la transformation de Banner en Smart Hulk dans le cadre de celui-ci. Nous en saurons plus lorsque nous aurons une bande-annonce complète dans les prochains mois. L’émission sera diffusée en 2022 sur Disney+.





