La bande-annonce de She-Hulk est là, ne la mettez pas en colère

Nous avons notre premier aperçu de la série à venir Elle-Hulk avec un nouveau teaser révélé pour Disney + Day. Le logo officiel du salon a également été dévoilé avec le Elle-Hulk image de marque sur les toits de la ville. Vous pouvez jeter un œil au logo ci-dessous, ainsi qu’à une nouvelle bande-annonce qui révèle des images réelles de la star principale Tatiana Maslany devenant verte en tant que nouvelle She-Hulk.

Le teaser nous présente Tatiana Maslany comme Jennifer Walters, une avocate « pas-que-normale » qui devient verte lorsqu’elle combat le crime. Elle peut même dire la ligne d’avertissement de ne pas la mettre en colère dans la bande-annonce, et nous avons un aperçu d’elle toute verte et adaptée après la transformation. Mark Ruffalo est également de retour en tant que Hulk, expliquant comment les transformations sont déclenchées par « la colère et la peur ». Le spectacle sera également en partie une série de salles d’audience avec beaucoup de Jennifer Walters combattant certaines de ses batailles devant les tribunaux.

La cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, reçoit une transfusion sanguine de Bruce après un accident afin de lui sauver la vie, lui donnant ainsi des super pouvoirs similaires. Avec Maslany comme Jennifer et Ruffalo comme Bruce, Elle-Hulk ramène Tim Roth pour reprendre son rôle d’Abomination de L’incroyable Hulk. Le spectacle met également en vedette Jameela Jamil dans le rôle de Titania ainsi que Josh Segarra, Anais Almonte et Renee Elise Goldsberry.

« J’ai fait L’incroyable Hulk [playing Emil Blonsky, aka Abomination] il y a des années, juste parce que je pensais que mes enfants seraient gênés par ça », a déclaré Roth à propos de la reprise du rôle, selon THR. « Je l’ai fait pour eux et j’ai vraiment aimé le faire. Alors, quand ils sont venus me voir et m’ont dit : « Nous adaptons le Elle-Hulk chose. Pouvez-vous revenir en tant que personnage?’ J’étais comme, bien sûr. Cela devrait être amusant. J’ai été très surpris car c’était difficile au début. Ce n’est que lorsque Mark Ruffalo est venu filmer ses trucs que je me suis dit : ‘Oh, c’est comme ça qu’on fait ! Avec un sens de l’humour !' »

Il y a des rumeurs selon lesquelles Charlie Cox pourrait apparaître dans la série sous le nom de Matt Murdock, qui était également avocat et super-héros sur casse-cou. Cox a expliqué que s’il se présentait dans le MCU, ce serait comme une version réinventée du personnage, mais rien n’a été confirmé sur son arrivée pour le moment. Il serait certainement logique que Murdock apparaisse dans la série, qui passe beaucoup de temps dans la salle d’audience, mais la question est de savoir s’il se présentera d’abord dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre, comme on le dit aussi.

Kat Coiro et Anu Valia réalisent Elle-Hulk avec Jessica Gao en tant que scénariste principal. L’émission comprendra dix épisodes et pourrait vraisemblablement avoir plus de saisons si cette première saison est un succès auprès des téléspectateurs. Il y a beaucoup d’autres émissions à venir à Disney + l’année prochaine, et Disney + Day a fourni plus d’aperçus à d’autres. Les fans peuvent également s’attendre à voir les titres comme Chevalier de la lune et Mme Marvel, avec ceux-ci et bien plus encore, élargissant encore le MCU aux côtés des nouveaux films à venir sur grand écran. Elle-Hulk sera présenté en première sur Disney + en 2022.

