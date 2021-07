La bande-annonce de Shang-Chi enlève la chemise de Simu Liu avant de lui donner un pouvoir légendaire

Simu Liu est tout en muscles et en super-héros alors qu’il tente de dépasser son destin dans la dernière bande-annonce du prochain épisode de MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Bien que les images puissent être brèves, il y a beaucoup de nouveaux plans pour envelopper vos yeux, y compris plus du dernier super-héros de Marvel combattant le méchant Razor Fist à bord d’un train, ainsi que l’accent mis sur la relation entre le père, le fils et l’héritage des dix anneaux titulaires.

Le 25e film de l’univers cinématographique Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduira un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans le MCU. Mettant en vedette Simu Liu comme personnage du titre, Shang-Chi et la légende des dix anneaux reprend avec le personnage dix ans après avoir fui son père. Voulant mener une vie normale, il est bientôt ramené dans l’organisation clandestine des Dix Anneaux de son père, où il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, le film met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux tournera autour de la relation entre le héros Marvel et son père, Wenwu AKA The Mandarin, (le réel Mandarin qui est) joué par Tony Leung. « Le cœur de l’arc de Shang-Chi dans les bandes dessinées est vraiment un drame familial », a déclaré le producteur Jonathan Schwartz à propos de l’histoire de Shang-Chi. « C’est quelque chose que Destin a abordé très tôt dans nos conversations, l’idée de prendre cette famille brisée et ce contexte familial vraiment sombre, voire abusif, et de voir ce que cela fait à un enfant au fil du temps. »

Après la représentation très controversée du tristement célèbre supervillain de Marvel dans Iron Man 3, dans lequel Madarin de Ben Kingsley s’est révélé n’être rien de plus qu’un acteur lâche à l’emploi d’Aldrich Killian de Guy Pearce, retravailler le personnage en une version plus précise et plus familière était apparemment le plan depuis le début. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a récemment déclaré ceci.