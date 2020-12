La bande-annonce de Shadow in the Cloud a Chloe Grace Moretz combattant des monstres pendant la Seconde Guerre mondiale

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour Ombre dans le nuage. Vertical Entertainment et Redbox Entertainment se sont associés pour sortir le prochain thriller / science-fiction de la Seconde Guerre mondiale, qui met en vedette Chloe Grace Moretz (Déchirer, foutre une branlée, Greta) dans le rôle principal. C’est le dernier en date de la cinéaste Roseanne Liang, représentant son deuxième long métrage après 2011 Mon mariage et autres secrets. Comme nous pouvons le voir, Moretz aura les mains pleines car elle essaie non seulement de faire face à la mission à accomplir, mais un monstre se cache au milieu qui va compliquer un peu les choses.

La bande-annonce débute avec une bande-son synthétique alors que le personnage de Chole Grace Moretz, Maude, monte à bord d’un avion bombardier rempli d’un équipage entièrement masculin. Les hommes se méfient d’avoir une femme à bord, sans compter que la nature de sa mission les met au dépourvu. Les choses vont de tendues à terrifiantes quand un monstre fait son chemin à bord de l’avion. C’est une série de combats aériens et de combats de monstres à partir de là. Il italique ressemble presque à quelque chose qui aurait pu exister dans le Cloverfield univers.

Roseanne Liang a réalisé le film et a co-écrit le scénario. Max Landis est crédité en tant que co-auteur. Landis a été en grande partie évincé d’Hollywood à la suite de plusieurs allégations de harcèlement sexuel formulées il y a plusieurs années. Le casting comprend également Nick Robinson, Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey, Benedict Wall, Joe Witkowski et Byron Coll. Tom Hern, Brian Kavanaugh-Jones, Kelly McCormick et Fred Berger sont les producteurs. Liang avait ceci à dire lorsque l’accord de distribution a été annoncé.

Ombre dans le nuage se concentre sur le capitaine Maude Garrett (Chloé Moretz) qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoint l’équipage entièrement masculin d’un bombardier B-17 transportant un colis top secret. Pris au dépourvu par la présence d’une femme sur un vol militaire, l’équipage teste chacun de ses mouvements. Alors que son esprit vif commence à les convaincre, des événements étranges commencent à se produire. Couplée à des trous dans sa trame de fond, la paranoïa commence à assombrir sa véritable mission. L’équipage a plus à craindre que quelque chose de sinistre se cache dans l’ombre, déchirant le cœur de l’avion. Coincée entre une embuscade aérienne imminente et la perversité intérieure, Maude doit repousser ses limites pour sauver le malheureux équipage et protéger sa mystérieuse cargaison.

À l’heure actuelle, le film détient une cote d’approbation de 74% des critiques sur les tomates pourries. Il a été créé plus tôt cette année dans la section Midnight Madness du Festival du film de Toronto. Vertical et Redbox ont ensuite conclu un accord qui aurait été de l’ordre de 5 millions de dollars. Alors que le marché théâtral à l’approche de l’année prochaine est radicalement incertain, ce sera l’un des films qui aidera à lancer les choses le jour de l’An. Ombre dans le nuage arrive dans certains cinémas, en VOD et en numérique le 1er janvier 2021. N’oubliez pas de regarder la bande-annonce de la chaîne YouTube Vertical Entertainment.

Sujets: Shadow in the Cloud