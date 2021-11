La bande-annonce de Santa Inc. met un spin torride en stop-motion pendant les vacances

HBO Max sonnera pendant les vacances avec une comédie animée torride de Seth Rogen et Sarah Silverman. Développé par le duo, SAnta Inc. est une série de 8 épisodes destinée aux adultes avec beaucoup de langage grossier et d’humour sexuel. La série devrait faire ses débuts le 2 décembre sur le streamer, mais vous pouvez jeter un œil à ce qui vous attend en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Sarah Silverman exprime un elfe avec Seth Rogen fournissant la voix du Père Noël. Officiellement, le synopsis dit: « Dans cette série de Seth Rogen et Sarah Silverman, l’elfe intrépide Candy Smalls (Silverman) fera tout pour être nommée la première femme Père Noël – même si elle doit se battre comme un homme pour l’obtenir. »

Alexandra Rushfield est la showrunner de Père Noël Inc. Lionsgate Television et Point Gray Pictures produisent le projet. Les producteurs exécutifs sont Rushfield, Silverman, Rogen, Amy Zvi, Evan Goldberg, James Weaver et Joshua Fagen pour Point Grey Pictures, ainsi que Rosa Tran, Seth Green, John Harvatine IV, Matthew Senreich, Eric Towner et Chris Waters. Harry Chaskin a réalisé la série.

En plus de Sarah Silverman et Seth Rogen, la distribution de voix comprend Gabourey Sidibe dans le rôle de Goldie, un renne ouvertement bisexuel qui est membre de la « B-team » du renne du Père Noël ; Leslie Grossman dans le rôle de Cookie, une femme en pain d’épice éreintée et bruyante ; Craig Robinson dans le rôle de Junior, le chef de l’équipe A des rennes ; Nicholas Braun dans le rôle de Devin, le stagiaire de Santa Inc ; Maria Bamford en tant que Mme Claus et Big Candy, la mère de Candy ; et Joel Kim Booster.

« Sarah et Seth forment le duo comique parfait pour cette série animée stimulante et très drôle dirigée par l’hystérique Alexandra Rushfield », a déclaré Scott Herbst, responsable du développement des scripts de Lionsgate, lors de l’annonce de la comédie animée. « Nous sommes impatients de plonger dans le monde. d’animation avec nos partenaires de Point Grey, et d’apporter les vacances à HBO Max d’une manière totalement inattendue et fraîche. »

Suzanna Makkos, vice-présidente exécutive de la comédie originale et de l’animation chez HBO Max, a ajouté: « Je rêvais depuis longtemps de prendre une tradition de vacances bien-aimée et d’ajouter un programme féministe et une comédie notée R et quand j’ai lu ce script d’Ali, avec Seth et Sarah attachée à la voix, je savais que cela nous convenait parfaitement chez Max. »

