La bande-annonce de Sandman invoque le seigneur des rêves sur Netflix

Après des années de développement, les débuts en direct de la populaire série de bandes dessinées DC L’homme de sable arrive enfin bientôt sur Netflix. Les fans du monde entier attendent depuis des années la bonne adaptation de la série de bandes dessinées de fantasy sombre de l’auteur Neil Gaiman. Dans le cadre de l’événement fan du week-end de Netflix TUDUM, nous sommes maintenant un pas de plus vers les débuts de la série. Netflix vient de publier les premières images de la prochaine série d’action en direct du streamer. Vous pouvez regarder le premier look officiel ci-dessous.

L’homme de sable est une prochaine série télévisée dramatique américaine en streaming basée sur la série de bandes dessinées du même nom. La prochaine série est développée par Allan Heinberg, aux côtés de Neil Gaiman et David S. Goyer en tant que producteurs exécutifs. L’homme de sable est produit par DC Entertainment et Warner Bros. Television. L’homme de sable raconte l’histoire de Dream, le titulaire Sandman. La série à venir a une distribution impressionnante qui met en vedette Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

Le synopsis officiel de L’homme de sable se lit comme suit, Un sorcier tentant de capturer la mort pour négocier la vie éternelle piège son jeune frère Dream à la place. Craignant pour sa sécurité, le sorcier l’a gardé emprisonné dans une bouteille en verre pendant des décennies. Après son évasion, Dream, également connu sous le nom de Morpheus, part à la recherche de ses objets de pouvoir perdus. Selon Neil Gaiman, le plan est d’adapter fidèlement la série, en commençant par l’adaptation de la première saison Préludes & Nocturnes et La maison de poupée. Cependant, la série à venir présente déjà quelques changements pour mettre à jour l’histoire pour les temps modernes. Par exemple, l’un de ces changements inclut la série qui se déroule en 2021 plutôt qu’en 1989, Dream étant désormais emprisonné pendant 105 ans au lieu de 75 ans.

Des efforts d’adaptation L’homme de sable filmer a commencé en 1991, qui a pataugé dans l’enfer du développement pendant de nombreuses années. En 2013, David S. Goyer avait présenté une adaptation cinématographique de la série à Warner Bros. avec David S. Goyer et Neil Gaiman qui devaient produire aux côtés de Joseph Gordon-Levitt, qui devait initialement jouer le rôle principal et peut-être réaliser. Cependant, Gordon-Levitt est sorti sur des différences créatives plus tard en 2016. En raison du développement prolongé du film, Warner Bros. s’est concentré sur une série télévisée. Netflix a ensuite signé un accord pour produire la série en juin 2019, avec un tournage d’octobre 2020 à août 2021.

L’homme de sable est une série de bandes dessinées écrite par Neil Gaiman et publiée par DC Comics. Les artistes incluent Sam Kieth, Mike Dringenberg, Jill Thompson, Shawn McManus, Marc Hempel, Bryan Talbot et Michael Zulli, avec des lettres de Todd Klein et des couvertures de Dave McKean. La série originale de bandes dessinées de L’homme de sable a couru pour un total de 75 numéros de janvier 1989 à mars 1996. Acclamé par la critique, L’homme de sable a été l’un des premiers romans graphiques à paraître Le New York Times Liste des meilleurs vendeurs. Le tournage s’est terminé en août, et bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie confirmée, L’homme de sable devrait faire ses débuts sur Netflix vers la fin de 2021.

