La bande-annonce de Samaritan présente Sylvester Stallone en tant que super-héros âgé

Superstar du cinéma d’action et icône hollywoodienne Sylvester Stallone devient un super-héros dans la première bande-annonce de samaritain. Publiée avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle Prime Video, la séquence présente Stallone comme un super-héros âgé et mort par la pensée, qui est retrouvé par un jeune garçon qui se demande pourquoi le héros connu sous le nom de Samaritan s’est éloigné de son grand pouvoir et de son grand responsabilité. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de samaritain dessous.

Réalisé par Suzerain Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood d’après un scénario de Bragi F. Schut, samaritain suit Javon Walton dans le rôle de Sam Cleary, un jeune garçon qui part à la recherche d’un super-héros mythique qui serait mort à la suite d’une bataille épique avec son ennemi juré il y a des années. Découvrant que le héros a vécu sous le radar en tant qu’éboueur nommé Joe Smith, Sam tente de le persuader de retourner dans la mêlée et de sauver le monde. Pendant tout ce temps, un gang notoire a Joe dans sa ligne de mire…

Les premières images de samaritain est un délice pour les fans de Stallone, avec la star d’action toujours costaud de 76 ans faisant le super-héros âgé parfait. Stallone traverse les murs, traverse les méchants, tout en voulant juste vivre une vie tranquille et humble. Bien que cela ne soit pas entièrement montré dans cette bande-annonce familiale, il y a des indices indéniables de violence brutale parsemés tout au long de la séquence. Ne vous y trompez pas, Spider-Man Samaritan ne l’est pas.

Écrit par Bragi F. Schut, samaritain a été décrit comme une nouvelle vision sombre des films de super-héros et met en vedette Sylvester Stallone dans le rôle de Joe Smith AKA Samaritan aux côtés Euphorie et L’Académie des Parapluies Javon Walton dans le rôle de Sam Cleary. Le casting de soutien comprend des gens comme Martin Starr (Spider-Man: loin de chez soi), Moisés Arias (Le roi de Staten Island), Dascha Polanco (Dans les hauteurs), Natacha Karam (La vieille garde), ainsi que Jared Odrick, Michael Aaron Milligan, Deacon Randle et Jeu des trônes l’acteur Pilou Asbæk en tant que chef de gang, Cyrus.

Samaritan est le véhicule de super-héros parfait pour Sylvester Stallone