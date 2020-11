La bande-annonce de Ryan Murphy, The Prom, apporte le succès de Broadway à Netflix cette saison des fêtes

Netflix a publié la bande-annonce de sa prochaine comédie musicale Le bal. Le film est basé sur la comédie musicale du même nom à Broadway, nominée aux Tony. histoire d’horreur américaine mastermind Ryan Murphy a produit et réalisé la comédie musicale à venir, qui sortira le 11 décembre, exclusivement sur Netflix. Avant ça, Le bal s’ouvrira dans certains cinémas à travers l’Amérique du Nord. Tout comme Broadway, les cinémas et les salles de concert sont encore largement fermés alors que la crise de santé publique se poursuit. Heureusement, Netflix propose la comédie musicale dans les foyers du monde entier, garantissant que les téléspectateurs n’auront pas à quitter la maison.

Le bal se déroule alors que Dee Dee Allen (Meryl Streep, triple lauréate d’un Oscar) et Barry Glickman (James Corden, lauréat du Tony Award) font face à un problème majeur. Les deux sont des stars de la scène new-yorkaise en crise: leur nouveau spectacle coûteux à Broadway est un flop majeur qui a soudainement stoppé leur carrière. Pendant ce temps, dans une petite ville de l’Indiana, la lycéenne Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) vit un autre type de chagrin: malgré le soutien du directeur du lycée (Keegan-Michael Key), le chef de la PTA (Kerry Washington) ) lui a interdit d’assister au bal avec sa petite amie, Alyssa (Ariana DeBose).

Lorsque Dee Dee et Barry décident que la situation difficile d’Emma est la cause parfaite pour aider à ressusciter leurs images publiques, ils prennent la route avec Angie (lauréate d’un Oscar Nicole Kidman) et Trent (Andrew Rannells), une autre paire d’acteurs cyniques à la recherche d’un ascenseur professionnel. . Mais lorsque leur activisme de célébrités égocentriques se retourne de manière inattendue, le quatuor trouve sa propre vie bouleversée alors qu’ils se rassemblent pour donner à Emma une nuit où elle peut vraiment célébrer qui elle est. Le bal prend tout de la comédie musicale de Broadway et tente de le ramener à la maison au petit écran. Il semble que l’équipe soit assez fidèle au matériel source, comme en témoigne la première bande-annonce du prochain film.

Ryan Murphy a annoncé ses plans pour Le bal adaptation lors d’une représentation caritative de la comédie musicale au Longacre Theatre de New York en avril 2019. Quelques mois plus tard, Meryl Streep a signé et le reste de la distribution s’est mis en place. La production de l’original Netflix a commencé en décembre 2019 et a ensuite été interrompue en raison de la crise de santé publique. Cependant, les acteurs et l’équipe ont pu se réunir en juillet, date à laquelle ils ont pu terminer la photographie principale.

Réalisé par Ryan Murphy et avec également Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Nico Greetham Logan Riley, Nathaniel J.Potvin et Sofia Deler, Le bal est l’adaptation cinématographique spectaculaire et au grand cœur de la comédie musicale primée de Broadway de Chad Beguelin, Bob Martin et Matthew Sklar. Scénario de Bob Martin et Chad Beguelin; le film est produit par Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Adam Anders, Dori Berinstein et Bill Damaschke. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de Le bal ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Netflix.

