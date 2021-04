La bande-annonce de Riders of Justice envoie Mads Mikkelsen dans une mission alimentée par la vengeance

Magnolia Pictures a publié une bande-annonce pour Cavaliers de la justice. C’est le dernier né de la star Mads Mikkelsen (Docteur Strange, Casino Royale), et il a été assez occupé ces derniers temps. L’acteur rejoint apparemment toutes les grandes franchises sous le soleil. Quoi qu’il en soit, il trouve encore le temps de jouer dans des projets originaux. Dans ce cas, il est dans un thriller graveleux en tant qu’ancien militaire qui trace un chemin de vengeance au nom de sa défunte épouse.

Sans perdre de temps, la remorque s’ouvre sur un violent accident de train. En conséquence, Markus (Mads Mikkelsen) doit rentrer de son déploiement militaire pour faire face aux retombées. Sa femme est décédée dans l’épave et il est désormais seul responsable de s’occuper de leur fille. Mais ce n’est pas un simple accident. Il devient vite clair qu’il y en avait peut-être plus en jeu. Comme on pouvait s’y attendre, cela met Markus dans une quête pour trouver les responsables. Cela semble être émotionnel, tendu et brutal. Et, peut-être inutile de le dire, violent.

Le film est écrit et réalisé par Anders Thomas Jensen. Lui et Mads Mikkelsen ont fait équipe auparavant sur Hommes & Poulet. Sisse Graum Jorgensen et Sidsel Hybschmann ont produit. Le casting comprend également Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh et Roland Moller. Jensen avait ceci à dire à ce sujet.

«J’ai l’intention de créer un drame à la fois émouvant et plein d’humour, qui se déroule autour d’un père et d’une fille, Markus et Mathilde. Nous restons avec eux dans la situation extrême dans laquelle ils se trouvent à la suite de la perte soudaine de leur femme / mère. de l’histoire est assez sombre et sérieuse. Le thème sous-jacent est assez monumental. Le sens de la vie. Ce genre de sujet est intimidant. Il doit être communiqué avec humour, sinon il est difficile de faire face à sa gravité.

Cavaliers de la justice se concentre sur un Markus récemment déployé (Mads Mikkelsen). Il est contraint de rentrer chez lui pour s’occuper de sa fille adolescente après que sa femme a été tuée dans un tragique accident de train. Cependant, quand l’un des survivants du naufrage fait surface et prétend qu’il y a eu un acte criminel, Markus commence à soupçonner que sa femme a été assassinée. Il se lance ensuite dans une mission de vengeance pour retrouver les responsables.

Mads Mikkelsen est devenu l’un des acteurs les plus demandés d’Hollywood. Il a récemment succédé à Johnny Depp en tant que Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. Plus récemment, il a signé pour jouer aux côtés de Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Certains de ses autres crédits récents incluent Marcher dans le chaos et le acclamé Un autre tour. Pendant ce temps, les fans espèrent toujours un Hannibal la relance. Cavaliers de la justice of arrive en salles à Los Angeles et à New York le 14 mai avant d’arriver en salles et à la demande partout le 21 mai de Magnolia Pictures. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.