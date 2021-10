La bande-annonce de Ricardos arrive avec les stars du biopic Lucy Nicole Kidman et Javier Bardem

Aaron Sorkin, Nicole Kidman et Javier Bardem ont créé quelque chose de « absolument incroyable » si vous demandez à Lucie Arnaz, fille du duo légendaire, Lucille Ball et Desi Arnaz. Being The Ricardos montre au public une semaine dans la vie de Lucy et Desi sur le tournage de leur sitcom emblématique J’aime lucy. Ce fut une semaine d’événements qui leur a presque tout coûté.

Cet été, elle a décrit le film en expliquant : « Cela se passe principalement pendant les répétitions de l’un des spectacles. Il y a quelques scènes où ils sont chez eux à Chatsworth, avant de travailler, après avoir travaillé. Il y en a deux ou trois courtes scènes de flashback sur sa vie d’avant J’aime lucy, quand elle travaillait à l’émission de radio, quand elle essayait de convaincre le réseau d’embaucher papa. Mais il se passe des choses cette semaine-là qui ne se sont pas tout à fait passées comme Aaron l’a écrit. »

« Il prend une licence théâtrale et entasse en quelque sorte quelques événements réels qui se sont produits, ils ne se sont tout simplement pas produits en même temps. Mais vous en apprenez beaucoup sur ce que c’était à l’époque. Son dialogue est toujours incroyable. Et je pense qu’il a très bien traité ma mère et mon père. Je pense qu’ils sont des composites exacts de ces personnes. Et ce que j’en ai vu… Je n’ai vu aucun des rushes, mais j’étais sur le plateau pendant seulement deux jours. Ce que j’ai vu était extraordinairement classe et de premier ordre. Les personnes qu’il a choisies sont de très bons interprètes. «

Bien que Lucie Arnaz soit productrice exécutive sur le Nicole Kidman film, elle n’avait pas le dernier mot. Elle s’est battue pour faire supprimer certaines scènes qui, selon elle, ne s’étaient pas produites. Bien qu’elle ait perdu la bataille, elle pense que ses parents sont intervenus, à leur manière. Et qu’elle sait qu’ils seraient fiers que leur histoire soit racontée.

« Ne seraient-ils pas si fiers? Je suis sûr qu’ils le sont. Je veux dire, je sais qu’ils savent. Et je suis sûr qu’ils ont aidé toutes ces autres choses à se concrétiser. J’en suis sûr. . L’énergie existe toujours, et ils en font partie. Je le sais. Et quand les choses ne se passent pas bien, je sais qu’ils en font aussi partie. Je veux dire, il y a certaines scènes que j’aurais aimé avoir « Je n’ai pas pu me débrouiller et les faire retirer, mais ils n’étaient pas exacts. Et j’ai pensé: » Cela ne devrait pas être là, car cela ne s’est jamais produit. Ce n’est pas vrai. ‘ Et ce n’est pas seulement une licence de cinéma, ce n’était tout simplement pas vrai. Et le jour où ils ont tourné la scène, les arroseurs se sont déclenchés sur le plateau et ont détruit tout le plateau. »

Being The Ricardos a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aux côtés de Nicole Kidman et Javier Bardem, le casting comprend également JK Simmons et Nina Arianda incarnant respectivement William Frawley et Vivian Vance, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy et Clark Gregg. Il y a aussi un documentaire en préparation, réalisé par Amy Poehler et produit par Ron Howard qui plonge en profondeur dès le début. Lucie dit que nous pouvons l’utiliser pour sortir sur Amazon Prime Video aux alentours de Noël.

Sujets : J’aime Lucy