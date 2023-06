La bande-annonce de Reveille teste les règles de la guerre comme jamais auparavant dans ce drame primé de la Seconde Guerre mondiale

Les complexités de la guerre sont mises en lumière dans le prochain film sur la Seconde Guerre mondiale, Réveil, avec la première bande-annonce taquinant le drame sombre à venir. Publié avec l’aimable autorisation de BondIt Media Capital / Buffalo 8, Reveille est basé sur des documents d’archives et des recherches, qui ont été utilisés pour créer ce puissant morceau de fiction historique. Vous pouvez consulter la bande-annonce récemment publiée pour Réveil dessous.





À la fin de 1943, une escouade américaine s’engage dans une escarmouche avec des soldats allemands le long de la ligne d’hiver dans le centre de l’Italie », le synopsis officiel de Réveil lit. « Alors que les obus d’artillerie commencent à pleuvoir, les Américains doivent respecter les règles de la guerre et protéger leurs prisonniers blessés. Blottis les uns contre les autres dans une grotte et amenés à voir l’ennemi comme un être humain, les soldats se débattent avec des questions morales inimaginables qui dépassent les frontières de la nationalité et de l’allégeance.

Réveil met en vedette une distribution d’ensemble qui comprend Kevin Sinic, Bernd Wittneben, Yony Marian, Bart Voitila, Christopher Erk, Remy Fisher, Vick Medina, Kevin Czako, Jared Becker, Joe Bongiovanni, Jake Powers, Maxwell David Marcus, Kyle Yaskin, Craig Jordan, David Morales, Lane Schnathorst, Nicolas Decorse, Devin Krueger, Reed Foster, Brian McCallion et Calvin Cook.

Réveil est écrit et réalisé par Michael Akkerman dans son premier long métrage, avec une photographie de Cooper Shine. Le drame de la Seconde Guerre mondiale est produit par Footsteps Researchers, Film Farm Iowa et Mike’s Militaria, produit par Myra Miller PhD, Jorg Rochlizter, Mike Burch et Bernd Wittneben, et édité par Nathan Frankoff.

Reveille a remporté plus de 40 prix dans divers festivals de cinéma

Inspiré de faits réels, Réveil capture une représentation historiquement précise de la Seconde Guerre mondiale, des choix indescriptibles auxquels les soldats sont confrontés et de l’impact inimaginable que la guerre laisse sur leurs âmes. Réveil plongera le public dans la perfide Winter Line dans le centre de l’Italie au milieu de la Seconde Guerre mondiale, avec ce drame de guerre captivant qui emmènera le public dans un voyage viscéral où la nationalité et l’allégeance s’estompent, et les règles de la guerre sont mises à l’épreuve comme jamais auparavant. Alors que les soldats allemands patrouillent dans les montagnes escarpées des Apennins, une escarmouche intense avec les Américains déclenche une série d’événements, laissant les soldats blessés des deux factions chercher refuge dans une grotte voisine. À l’intérieur du sanctuaire caverneux, les dures réalités de la guerre convergent, l’autorité et la moralité se heurtent, et les soldats sont confrontés à des choix inimaginables face à la brutalité implacable de la guerre.

Réveil utilise des documents d’archives et des entretiens menés avec des membres de la famille de soldats qui avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale, permettant au scénariste et réalisateur Michael Akkerman de décoller sans vergogne les couches de la fiction en temps de guerre et d’exposer l’essence brute de la lutte humaine.

Réveil a été couronné de prix dans plusieurs festivals, le drame de la Seconde Guerre mondiale remportant un total de 44 prix au Brussels Capital Film Festival, où Réveil a reçu le prix du meilleur acteur, long métrage pour Kevin Sinic, ainsi que celui du meilleur film de guerre et du meilleur premier réalisateur, long métrage pour Michael Akkerman. Reveille a également remporté des prix au Cedar Rapids Intl. Festival du film, les LA Film Awards, les Florence Film Awards, les Paris Film Awards, et plus encore.

Réveil est maintenant prévu pour être publié via On Demand le vendredi 4 août, avec l’aimable autorisation de Buffalo 8.