La bande-annonce de redémarrage d’iCarly confirme le retour d’énormes personnages préférés des fans

Préparez-vous à vous ruer – Nevel Papperman est de RETOUR, bébé.

C’est bientôt l’heure ! Le très attendu iCarly le redémarrage est à quelques jours de tomber dans nos vies et maintenant la première bande-annonce officielle est arrivée pour donner aux fans un avant-goût de ce à quoi s’attendre.

Miranda Cosgrove, Nathan Kress et Jerry Trainor reviennent tous en tant que Carly Shay, Freddie Benson et Spencer Shay, aux côtés des nouveaux membres de la distribution Laci Mosely et Jaidyn Triplett qui joueront respectivement Harper, la colocataire et meilleure amie de Carly, et Millicent, la belle-fille de Freddie.

En plus d’ajouter ces deux nouveaux personnages à la renaissance, iCarly ramène également des visages emblématiques de la série originale – et les fans le perdent déjà sur les réseaux sociaux grâce au nouveau teaser.

Bande-annonce de redémarrage d’iCarly : Nevel Papperman revient. Image : Paramount+

La bande-annonce s’ouvre sur un coup d’œil nostalgique dans le iCarly archives avec des extraits de l’émission originale, avant de replonger directement dans le « nouvel iCarly ». L’appartement est de retour, Carly est prête à briller, Freddie et Spencer sont de retour sur leurs conneries, l’alcool est désormais de la partie… Les fans pourront même voir le retour de Baby Spencer aussi.

Il y a aussi un premier aperçu de certains personnages emblématiques préférés des fans de la série originale… Êtes-vous prêt à laisser la rue commencer? J’AI DIT! ÊTES-VOUS PRÊT À LAISSER LE RUEING COMMENCER !?

Reed Alexander est de retour, de retour, de retour en tant que Nevel Papperman.

Reed Alexander revient dans le rôle de Nevel Papperman dans le redémarrage d’iCarly. Image : Paramount+

Clignez des yeux et elle vous manquera dans la bande-annonce mais Danielle Morrow revient également dans le rôle de Nora Dershlit, l’obsédée iCarly ventilateur.

Danielle Morrow revient en tant que Nora Dershlit dans le redémarrage d’iCarly. Image : Paramount+

Tim Russ sera également de retour en tant que principal Ted Franklin !

Tim Russ revient en tant que principal Franklin dans le redémarrage d’iCarly. Image : Paramount+

Et bien sûr, ce ne serait pas un réveil sans te Mme Benson ! Oui, Mary Scheer est de retour en tant que Marissa Benson, la mère de Freddie.

Mary Scheer revient en tant que Marissa Benson dans le redémarrage d’iCarly. Image : Paramount+

Nathan Kress a également confirmé que le duc Habberman de Doug Brochu était également dans le redémarrage, après que les fans l’aient repéré dans la même scène de la bande-annonce que le principal Franklin.

Malheureusement, les fans ne pourront pas voir le retour du bien-aimé Sam Puckett de Jennette McCurdy ou de l’emblématique Gibby, qui a été joué par Noah Munck. Jennette avait précédemment expliqué qu’elle avait cessé d’agir et qu’elle avait « honte » de ses rôles passés.

iCarly devrait revenir sur Paramount+ le 17 juin – et nous n’avons jamais été aussi prêts !

