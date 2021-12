La bande-annonce de redémarrage de « Sex and the City » montre Carrie, Miranda, Charlotte et Big

La série limitée de suivi de « Sex and the City » « And Just Like That … » a une nouvelle bande-annonce, et cela nous donne envie de roucouler, « Bonjour, les amoureux! »

C’est ce que Carrie (Sarah Jessica Parker) dit à sa collection de chaussures à la fin de la nouvelle bande-annonce de la série HBO Max, qui est sortie mardi. Tout au long du clip, nous avons la chance de voir Carrie avec ses meilleures amies Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) en ville, traînant avec d’autres amis et influenceurs, et ne faisant aucune mention du quatrième membre manquant de leur tenue, Samantha (Kim Cattrall).

Miranda (Cynthia Nixon), Carrie (Sarah Jessica Parker) et Charlotte (Kristin Davis) sont de retour et meilleures que jamais. HBO MAX

De plus, nous voyons Carrie être toute chaleureuse et floue avec son amour de longue date et son mari John (alias « Big »), joué par Chris Noth, ce qui fait du bien à nos cœurs. Il note qu’il se souvient quand elle avait l’habitude de garder ses pulls au four (à des fins de stockage, bien sûr), et ils semblent être un couple marié heureux, confortable.

Carrie (Parker) et Big (Noth) sont toujours très proches l’une de l’autre. HBO MAX

En parlant de ça, il y a même quelques plans de Charlotte avec son mari de longue date, Harry Goldenblatt (Evan Handler), qui nous dit qu’ils sont toujours ensemble, et une brève observation de Steve (David Eigenberg), le mari de Miranda. On y voit aussi Stanford, joué par feu Willie Garson, décédé en septembre.

Alors qu’est-ce qui manque ici ? Rien, semble-t-il, sauf un conflit réel. Oui, il y a des indices que tout ne va pas bien au paradis, mais ce sont des femmes en bonne santé, riches et prospères qui vieillissent magnifiquement et aiment toujours faire leurs courses.

Les dames (plus Mario Cantone dans le rôle d’Anthony) sont toujours bonnes pour un déjeuner dehors ! HBO MAX

Mais nous nous retrouvons avec des questions, comme les photos où nous avons vu Carrie embrasser un autre homme ?

Au moins, Carrie a toujours son placard géant et ses chaussures.

Branchez-vous sur HBO Max le 9 décembre pour les deux premiers des 10 épisodes. Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine le jeudi.

En rapport: