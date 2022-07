La bande-annonce de redémarrage de Munsters a Herman et Lily à la recherche de l’amour

Cinéaste d’horreur Rob Zombie a dévoilé la bande-annonce complète de Les Munsters, une adaptation en long métrage de la série comique originale du même nom. Auparavant, Zombie avait publié un bref teaser présentant ses trois stars principales : Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman, Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily et Dan Roebuck dans le rôle du Comte. Mercredi, une bande-annonce complète a été publiée, fournissant plus de séquences et offrant un bon aperçu de ce que Zombie a en réserve avec la famille des monstres. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce vante Les Munsters comme « la plus grande histoire d’amour jamais racontée ». On peut également voir que l’intrigue est centrée sur Herman et Lily à la recherche de l’amour, qu’ils trouveront bien sûr l’un dans l’autre. Il y aura une variété d’autres personnages loufoques à rencontrer en cours de route, dont beaucoup sont vus dans cette nouvelle bande-annonce. La séquence comprend également certaines des blagues et des gags qui seront présentés, mettant en valeur l’ambiance comique que Zombie offre avec le redémarrage.

Les fans peuvent également remarquer que ce film est apprivoisé par rapport aux autres films de zombies. C’est parce que le réalisateur a fait Les Munsters un film classé PG, une première pour Zombie. C’est plus dans la lignée de la série originale et Zombie semble vouloir en faire une adaptation fidèle. Cela signifiait garder les choses plus légères et plus comiques sans la violence extrême et le langage grossier excessif.

Rob Zombie redémarre les Munsters avec amour pour l’original

Lorsque ce projet a été annoncé pour la première fois, Rob Zombie a déclaré que c’était le film qu’il poursuivait depuis 20 ans. Il est un fan de la sitcom depuis toujours, et quand il est devenu cinéaste, redémarrant Les Munsters était au sommet de la liste de souhaits de Zombie. Il a déployé de grands efforts pour réaliser une adaptation très fidèle, notamment en faisant construire le quartier de Mockingbird Heights à partir de zéro et en incluant de nombreux personnages qui étaient apparus dans la série comique originale.

« Le simple fait est qu’il n’y a pas une meilleure personne à Hollywood, ou n’importe où ailleurs sur la planète, qui devrait faire Les Munsters film autre que Rob Zombie « , a déclaré l’acteur grand-père Dan Roebuck à propos du film, via Horror Geek Life. » Il est passé entre les mains de tant d’autres personnes et je sais que Rob ne cherchait pas seulement quelque chose à quoi attacher ses queues de pie. Il en est un grand fan et étant un fan de longue date qui aborde ce matériel, c’est vraiment aussi bon que possible. »

Il a ajouté: « Permettez-moi de le dire comme ça, Jeff, Sheri et moi ne jouons pas Fred Gwynne, Yvonne De Carlo ou Al Lewis. Nous jouons Herman, Lily et The Count, ce qui est un moyen plus facile pour nous d’approcher ce. »

Les Munsters arrivera en septembre 2022. Une date de sortie exacte n’a pas encore été révélée et on ne sait toujours pas si le film se dirige vers les salles ou s’il va directement en streaming.