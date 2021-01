La bande-annonce de Reckoning se lance dans une chasse aux sorcières, du réalisateur de The Descent

Nous avons une toute nouvelle remorque pour Le calcul. C’est la dernière du cinéaste Neil Marshall, connu pour son film d’horreur à succès La descente, ainsi que son travail sur HBO Le Trône de Fer. Cela sert de retour du réalisateur à l’horreur après 2019 Hellboy. Ce film n’a pas si bien fonctionné, mais cela pourrait être un bon moyen pour Marshall de rebondir. Cette fois, Marshall porte l’action au 17ème siècle en mettant Charlotte Kirk (Ocean’s 8, Comment être célibataire) à travers une chasse aux sorcières mortelle et diabolique.

La bande-annonce ouvre en 1665. Les choses sont pour le moins mauvaises. La peste a ravagé le monde, les corps s’entassant dans les rues et les gens supposant que le jour du jugement est proche. Nous nous concentrons ensuite sur le personnage de Charlotte Kirk, Grace, qui est accusée d’être une sorcière, devenant le bouc émissaire de nombreuses horreurs que le monde doit endurer. Elle est capturée et, comme on pouvait s’y attendre, les choses deviennent plutôt horribles à partir de là. La bande-annonce se concentre davantage sur la bataille des volontés que sur les événements surnaturels. Bien qu’une partie de cela soit certainement suggérée. Il est rempli d’images sinistres et semble être difficile.

Le casting comprend également Joe Anderson (À travers l’univers, Les fous), Steven Waddington (Les Tudors, Sleepy Hollow) et Sean Pertwee (Des chiens soldats, Horizon de l’événement). Neil Marshall a écrit le scénario avec Charlotte Kirk et Edward Evers-Swindell. Jas Boparai est à bord en tant que producteur exécutif.

Neil Marshall cherche à rebondir après Hellboy. L’adaptation de bande dessinée notée R s’est avérée désastreuse. Il a été critiqué de manière critique et est devenu l’une des plus grosses bombes au box-office de 2019. Mais Marshall n’a pas perdu de temps pour revenir dans le match. En plus de cela, il a également déjà mis en place son prochain film, une fonctionnalité de créature appelée Le repaire. Marshall écrira, réalisera et produira. Marshall a, en outre, réalisé pas mal de programmes télévisés, tels que Westworld, Voiles noires et Perdu dans l’espace. Son premier long métrage était Des chiens soldats. Fait intéressant, Marshall a récemment révélé que Soldats de chiens 2 a au moins une chance de se produire.

Dans Le calcul, après avoir perdu son mari pendant la grande peste, Grace Haverstock (Charlotte Kirk) est accusée à tort d’être une sorcière. Elle est placée sous la garde du plus impitoyable chasseur de sorcières d’Angleterre, le juge Moorcroft (Sean Pertwee). Grace subit des tortures physiques et émotionnelles, tout en maintenant son innocence. Elle doit faire face à ses propres démons intérieurs alors que le diable lui-même commence à se frayer un chemin dans son esprit.

Le film a fait ses débuts lors de l’édition virtuelle du Festival du film Fantasia. Il a ensuite été récupéré pour distribution aux États-Unis peu de temps après. Le calcul devrait sortir sur le service de streaming d’horreur Shudder plus tard cette année, après sa première sortie en salles, à la demande et numérique le 5 février de RLJE Films. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

Sujets: Le bilan