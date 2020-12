La bande-annonce de récapitulation de la saison 2 de Mandalorian vous rendra excité pour la grande finale de demain

The Mandalorian La bande-annonce de la saison 2 prépare les fans à la fin. C’est difficile à croire, mais nous en sommes au dernier épisode de la saison. Certains hardcore Guerres des étoiles Les fans resteront debout très tard ce soir dans le but d’éviter tout spoilers le matin. D’autres devront attendre après le travail le vendredi, ou peut-être attendre le week-end. La saison 2 a été lancée et il est difficile de spéculer sur ce qui pourrait se passer dans l’épisode final, d’autant plus que tant de choses se sont déjà passées.

Tout cela a conduit à cela. La finale de la saison de #TheMandalorian diffuse le vendredi #DisneyPlus. pic.twitter.com/uISCJfdSN4 – The Mandalorian (@themandalorian) 16 décembre 2020

Grogu est toujours retenu captif par Moff Gideon, qui veut le sang du petit bonhomme. Cependant, Din Djarin a un nouvel équipage et il est sur le point de sauver le favori actuel de tout le monde Guerres des étoiles personnage. The Mandalorian La bande-annonce récapitule la majeure partie de la saison 2, tout en taquinant ce qui va suivre pour notre héros et Grogu. Aujourd’hui pourrait être une bonne journée pour revenir en arrière et regarder à nouveau toute la saison pour se préparer à la fin, même si tout le monde n’a pas ce genre de temps supplémentaire entre les mains. Heureusement, la nouvelle bande-annonce de Disney + offre un cours intensif décent.

Din Djarin a passé la plupart des The Mandalorian saison 2 à la recherche d’un Jedi pour entraîner Grogu, avec son régime régulier de concerts parallèles. La quête pour trouver un Jedi a présenté aux fans des versions en direct d’Ahsoka Tano (Rosario Dawson) et Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), tout en présentant le retour de Boba Fett (Temuera Morrison). En d’autres termes, beaucoup de choses se sont passées en peu de temps, ce qui soulève de nombreuses questions; dont beaucoup n’auront probablement pas de réponse au moment où le générique apparaîtra sur le dernier épisode de la saison 2.

Bien que l’on ne sache pas ce qui se passera dans The Mandalorian finale de la saison 2, nous savons que Moff Gideon a une armée de Dark Troopers, le Darksaber et Grogu. Les chances semblent certainement en sa faveur pour le moment. Cela étant dit, Din Djarin a clairement indiqué qu’il ferait ce qu’il devait faire pour sauver Grogu. Nous avons vu Djarin porter un uniforme de Stormtrooper et même enlever son casque au chapitre 15. Dans son message à Moff Gideon, on peut dire que Brown Eyes signifie affaires.

De toute évidence, il y a beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer The Mandalorian finale de la saison 2. L’une des grandes théories lancées comprend le retour de Luke Skywalker, qui emmènera Grogu et le formera. Cependant, la théorie ne se termine pas bien pour le petit gars vert, qui sera probablement assassiné par un jeune Kylo Ren lorsqu’il sortira le temple Jedi de son oncle Luke et tous les padawans à l’intérieur dans quelques années. Cela n’a pas été confirmé, mais il fait certainement sombre. Espérons que Grogu réussira à sortir de là où il finit vivant. Vous pouvez vérifier The Mandalorian bande-annonce de la saison 2 ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Disney +.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming