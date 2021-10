La bande-annonce de Pups Alone est seule à la maison avec Jennifer Love Hewitt et Danny Trejo en tant que chiens parlants

Laisse-moi reprendre mon souffle. OK allons y. Les étoiles se sont alignées pour créer ce qui est destiné à être mon film de Noël préféré. Saban Films et Paramount viennent de sortir la nouvelle bande-annonce de Chiots seuls. La liste IMDB me nargue depuis des mois, et la bande-annonce est enfin là ! Nous avons des chiens qui parlent, Seul à la maison hommage, mettant en vedette Dolph Lundgren, avec un casting stellaire exprimant les bébés à fourrure, et l’un d’eux est Jerry O’Connell! Est-ce que ça s’améliore ?

Nous avons M. Lundgren dans une combinaison de vacances, jouant le cerveau de Joe Pesci de l’opération. Plus tard, Dolph est déguisé en Père Noël et explique le plan aux cambrioleurs qui n’ont clairement aucune chance contre le plan directeur hilarant et approuvé par Macaulay Culkin (je suppose) pour enseigner à ces escrocs qu’il ne faut pas les berner !

Le film étoilé présente les voix de Jerry O’Connell, Jennifer Love Hewitt, Rob Schneider, Dolph Lundgren, Tyler Hollinger, Isadora Swann, Nicholas Turturro avec Eric Roberts, Danny Trejo, Keith David et Malcolm McDowell !

Le synopsis se lit comme suit : « Préparez-vous pour des aventures canines hilarantes ! Alors que tout le monde est en voyage de ski d’entreprise, un inventeur jaloux embauche deux voleurs pour s’introduire dans la maison de son collègue et voler sa nouvelle création top secrète. Mais ils ne font pas le poids. pour une meute espiègle de chiots du quartier, qui ont mis en place des astuces et des pièges pour protéger la maison et sauver Noël. Cette comédie éclatante met en vedette Dolph Lundgren et présente les voix de Jennifer Love Hewitt, Jerry O’Connell, Danny Trejo et Rob Schneider. »

Alors que mes collègues scénaristes continuent de me faire honte pour mon amour éternel du genre film animalier parlant en direct, j’ai maintes et maintes fois donné raison. Personnes? C’est l’une de ces fois. La remorque à elle seule était un gaz rempli de joie et de claquement de genoux pendant deux minutes ! Découvrez l’affiche, que vous soyez seul à la maison ou entouré de vos amis canins ! Regardez ces chiots donner un coup de pied à ces escrocs au bord du trottoir !

L’ajout de Dolph Lundgren dans le rôle des méchants était un coup de génie. Nous l’adorons en tant que méchant de cinéma, mais nos cœurs nostalgiques le tiennent à cœur. Il sort de petits neurones en train de cuisiner, tirant sur le méchant Drago, mais revient ensuite à He-Man dans Maîtres de l’Univers, puis apparaissant dans des émissions comme bourreaux de travail. Nous l’aimons et aimons le détester. Choix parfait!

Le scénariste Jason Gruich fait ses débuts avec un embarras de richesse. Ils l’ont vraiment mis en place avec un casting qui fait rire. C’est là que j’ai l’habitude de devenir poétique et de conclure que Jerry O’Connell est un trésor national, et il l’est ! Mais le casting d’acteurs de la voix, pour ne pas enlever ce qui va être le cadeau de vacances de M. Lundgren pour nous tous, est connu pour ses talents de voix et ses livraisons distinctives. Bravo, Jason Gruich !

Chiots seuls arrive dans certains cinémas le 19 novembre, sur Digital, On Demand et DVD le 23 novembre. Enfilez ce pantalon de survêtement et laissez les footballeurs regarder le match après le dîner de Thanksgiving. Nous avons des cambrioleurs à déjouer !