La bande-annonce de Psychonauts 2 est étrange et merveilleuse, les performances de la PS5 sont limitées par la rétrocompatibilité

Psychonauts 2, le jeu de plateforme tant attendu et encore plus attendu de Double Fine, sera lancé dans un peu plus d’un mois – et voici une bande-annonce pour vous mettre dans l’ambiance. Bien que la direction artistique globale ne plaise pas personnellement à cet auteur en particulier, il est difficile de ne pas être impressionné par la grande variété exposée – cela ressemble à chaque centimètre carré dont les fans loufoques auront rêvé.

Malheureusement, il n’y a pas de version native PlayStation 5 dans le pipeline, ce qui signifie que même si le jeu a été optimisé pour tirer parti de la rétrocompatibilité du système de nouvelle génération, il est un peu freiné sur la nouvelle console de Sony. Vous pouvez vous attendre à une résolution de 1440p à 60 images par seconde, par rapport au 4K natif complet à 60 images par seconde sur Xbox Series X. Il existe même 120 options d’images par seconde pour les machines de Microsoft.

Bien sûr, il convient de reconnaître que Double Fine est désormais une filiale de Microsoft, et cela ne vient que sur PlayStation car cela a été promis avant le rachat. Si vous utilisez toujours une PS4 ou une PS4 Pro, le titre atteint un maximum de 30 images par seconde, vous obtenez donc toujours les meilleures performances PlayStation possibles sur la PS5. C’est juste quelque chose à garder à l’esprit!