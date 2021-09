La bande-annonce de Project Eve confirme son arrivée sur PlayStation 5

Le PlayStation Showcase a confirmé avec la bande-annonce de Project Eve ce que beaucoup voulaient : le coréen Bayonetta sera sur PlayStation 5.

Une bonne nuit a été laissée pour parler Bande annonce du projet Eve, Non, coupable? Surtout s’il est confirmé que le jeu sortira sur PlayStation 5. Ainsi, le titre sud-coréen Décaler Up sera également dans la prochaine génération, en plus de Xbox One et PlayStation 4.

Dans cette aventure qui nous rappelle (et beaucoup) Bayonetta, nous allons nous mettre dans la peau d’Eve. Elle devra affronter des créatures très folles au milieu d’un monde situé dans le futur… hé, voir ce que nous voyons il y a ces mois n’est pas si dystopique ou irréel. Globalement, si entre changement climatique et pandémies nous risquons de nous retrouver encore pire…

Coreonetta (avec amour, bien sûr) est un hack’n slash sans date de sortie, alors allez-y et retardez-le deux ou trois fois et ensuite nous parlerons.