La bande-annonce de Problemista taquine le point de vue surréaliste de Julio Torres sur l’expérience des immigrants

A24 a publié une bande-annonce pour Julio Torres‘ comédie indépendante Problemiste. Torres écrit et réalise le film et joue le rôle d’Alejandro, un jeune artiste salvadorien qui doit affronter un monstre de patron dans sa poursuite du rêve américain. Comme le montre la bande-annonce, Alejandro est un créateur de jouets talentueux d’El Salvador, vivant maintenant à New York, dont le visa de travail est sur le point d’expirer. Il n’a qu’un mois pour trouver quelqu’un qui accepterait de servir de cosignataire pour son visa afin qu’il puisse rester aux États-Unis. Dans un acte de désespoir, il se tourne vers sa patronne Elizabeth, interprétée par Tilda Swinton, un conservateur d’art excentrique (pour le dire gentiment) qui passe un accord avec Alejandro ; elle agira en tant que cosignataire, mais il doit l’aider à monter une exposition d’art. La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, taquine une aventure surréaliste.

Alors que les actions et les paroles d’Elizabeth suffisent à montrer à quel point elle est un cauchemar de patron, Torres souligne sa méchanceté en lui donnant des yeux rouges éblouissants. La bande-annonce montre également la mère d’Alejandro, de retour dans leur pays natal, alors qu’elle s’inquiète des dangers qui guettent dans le monde réel. Alors que la bande-annonce pointe vers une aventure comique, elle reflète la lutte des immigrés, Torres s’inspirant de sa vie. Dans une précédente interview avec The Hollywood Reporter, il a déclaré que le film est « une mosaïque d’expériences différentes. Je pense qu’il communique principalement sur ce que j’ai ressenti à un moment donné. Quand vous le verrez, vous verrez que ce n’est pas complètement ancrée dans la vérité, mais la graine de celle-ci provient de mon souvenir d’une expérience vécue. »

Pour ses débuts en tant que réalisateur, Torres a aligné un casting impressionnant qui comprend Swinton, RZA, Greta Lee, Catalina Saaverdra et James Scully, avec une narration d’Isabella Rosselini. Problemiste présenté en première au SXSW Film Festival en mars dernier, acclamé par la critique. Il sort en salles le 4 août.





La carrière en expansion de Julio Torres

HBO

Torres a été écrivain pour Saturday Night Live pendant six saisons de 2016 à 2019. Pendant son séjour à SNL, il a remporté quatre nominations aux Emmy avec l’équipe de rédaction. En 2019, son spécial comédie Mes formes préférées, créé sur HBO. L’émission intelligente a vu Torres discuter de ses formes préférées qu’il a liées à des histoires personnelles, des anecdotes et des blagues.

Torres est également connu pour son travail sur la série bilingue HBO Los Espookys, où il a été co-créateur et écrivain aux côtés de Fred Armisen et Ana Fabrega. Torres a également joué dans la comédie en tant qu’Andrés Valdez, un héritier d’un empire du chocolat désespéré de trouver des réponses sur son passé mystérieux. La série a été annulée en 2022 après deux saisons. Torres a également exprimé des personnages dans des séries animées, notamment Bob’s Burgers, Tuca et Bertieet Le Grand Nord.

Dans sa discussion avec THR, Torres a déclaré que diriger Problemiste lui a montré « l’importance de choisir de bons collaborateurs », ajoutant qu’il aimait travailler avec des gens qui « sont très enthousiastes à l’idée d’apporter leur propre truc au travail ». Ces commentaires, combinés aux crédits passés de Torres, devraient laisser les fans du travail de Torres enthousiasmés par ses futurs projets.