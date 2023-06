La bande-annonce de Priscilla révèle Cailee Spaeny dans le rôle de Priscilla Presley et Jacob Elordi dans le rôle d’Elvis

La première bande-annonce de Priscille taquine la vision de la réalisatrice oscarisée Sofia Coppola, tout en révélant notre premier regard sur Jument d’Easttown Cailee Spaeny dans le rôle de Priscilla Presley et Euphorie l’acteur Jacob Elordi dans le rôle d’Elvis Presley. Publié avec l’aimable autorisation d’A24, le studio derrière les goûts de Moonlight, Lady Bird, La Sorcière, Héréditaire, Tout Partout à la foiset beaucoup plus, Priscille se concentrera sur Priscilla Presley, racontant l’histoire de sa vie avec Elvis. Découvrez la bande-annonce de Priscille dessous.







Écrit et réalisé par Sofia Coppola, Priscille est basé sur les mémoires de Priscilla Presley Elvis et moiqui détaille la vie de Priscilla depuis le moment où elle a rencontré Elvis, jusqu’à leur mariage en 1967, ainsi que les problèmes et les drames personnels qui ont conduit le couple à divorcer en 1973.

Priscille étoiles Jument d’Easttown et Sur la base du sexe l’actrice Cailee Spaeny dans le rôle de Priscilla Presley aux côtés Le Kissing Booth Jacob Elordi dans le rôle d’Elvis Presley. Le reste de la distribution comprend Dagmara Domińczyk, Raine Monroe Boland, Emily Mitchell, Jorja Cadence, Rodrigo Fernandez-Stoll et Luke Humphrey.

La scénariste et réalisatrice Sofia Coppola a quant à elle expliqué pourquoi elle jugeait important de raconter l’histoire de Priscilla. « J’étais tellement intéressée par l’histoire de Priscilla et son point de vue sur ce que cela faisait de grandir en tant qu’adolescente à Graceland », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec Vogue. « Elle traversait toutes les étapes de la jeune femme dans un monde aussi amplifié – un peu comme Marie-Antoinette. »

Euphoria Star Jacob Elordi joue le rôle d’Elvis Presley dans Priscilla

L’acteur Jacob Elordi est prêt à incarner l’icône du rock ‘n’ roll Elvis Presley dans Priscilleet il a de très grosses chaussures en daim bleu à remplir après la performance principale nominée aux Oscars d’Austin Butler, qui a dépeint la légende de la musique avec aplomb l’année dernière Elvis. Mieux connu pour la série primée de HBO, EuphorieJacob Elordi est également reconnu pour son rôle dans La cabine des baisers franchise, dans laquelle l’acteur a joué l’amoureux Noah Flynn dans les trois films face à Joey King en tant que personnage principal Elle Evans.

Son rôle d’Elvis Presley dans Priscille est sûr de faire remarquer l’acteur encore plus même si, contrairement à celui du réalisateur Baz Lurhmann Elvisle « King of Rock and Roll » passera au second plan dans Priscille, jouant un rôle de soutien tandis que Cailee Spaeny prend la tête en tant que Priscilla Presley. « J’ai adoré la façon dont Baz a abordé son histoire d’une manière très collée, mais je suis contente que cela n’ait pas été une grande partie de l’histoire de Priscilla parce que maintenant je peux vraiment plonger profondément », a déclaré la réalisatrice Sofia Coppola. «Je pense que Baz est si unique et sa vision de cette histoire était si créative. Mais Priscilla est un personnage tellement mineur dans ce film que je n’ai jamais eu l’impression de marcher sur le même territoire. J’adore que les gens aient tellement aimé son film sur Elvis, et maintenant, dans quelques années, il y aura un autre film sur Priscilla. Je pense qu’il sera intéressant d’avoir deux interprétations complètement différentes des mêmes événements et de la même période.

Priscille n’a pas encore reçu de date de sortie, mais a été décrit comme « Coming Soon ».