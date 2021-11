La bande-annonce de Portal Runner piège un adolescent dans un cauchemar multivers de Noël

Terror Films vient de publier notre premier aperçu de l’aventure de science-fiction palpitante et bourrée d’action pour toute la famille, Portail Runner. Regardez Nolan (Sloane Morgan Siegel) avec l’aide de sa sœur Mae (Elise Eberle) alors qu’ils tentent de déjouer et de vaincre la force maléfique qui poursuit Nolan depuis des lustres ! A travers le miroir maléfique, on y va !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Noël est normalement une période pour les biscuits, les cadeaux et la gratitude – mais rien n’est normal pour Nolan, 15 ans dangereusement curieux (Sloane Morgan Siegel). Depuis quelques mauvaises décisions le jour de Thanksgiving 1999, Nolan a été dans une course interdimensionnelle pour sa vie, alors qu’un mal monstrueux le poursuit à travers une réalité après l’autre. »

« Après une tentative infructueuse de tendre une embuscade à la créature, Nolan échappe de justesse à la destruction en traversant les portails interdimensionnels qui ont été son seul répit. Jusqu’à présent. Nolan s’écrase dans une réalité bien plus étrange que tout ce qu’il a jamais vu, rencontrant un adversaire encore plus redoutable : une sœur aînée. (Mae jouée par Elise Eberle). Pire, ses portails interdimensionnels ne fonctionnent plus. Il est piégé dans ce monde inconnu avec une sœur aînée furieuse et curieuse, une mère obsédée par l’artisanat et un oncle survivant de l’an 2000. .. »

« En désespoir de cause, il dit la vérité à Mae. Ensemble, ils doivent concocter un plan pour combattre, piéger et vaincre le monstre, et tout faire sans laisser maman ou oncle Boon les attraper avant la fin du monde. Bien sûr, combattre le mal, c’est jamais facile, surtout pendant les vacances. »

Avec Elise Eberle (Éhonté, Salem, Le dernier magnat, Yeux de tigre, Lemonade Mouth, Le fermier astronaute)comme Mae ; Sloane Morgan Siegel (Dwight en armure brillante, L’appel, La vie de Gortimer Gibbon dans la rue normale, Les partenaires et en tant que voix de Time Drake/Robin dans le jeu vidéo Gotham Knights) en tant que Nolan; Carol Roscoe (Arts du langage, S’il y a un enfer en dessous, À l’ouest de la Rédemption, Le cheval noir et Joanna dans Les joueurs trilogie) en tant que maman/Klara ; et Brian S. Lewis (Les joueurs séries, Dwight en armure brillante, JourneyQuest) en tant qu’oncle Boon.

La réalisatrice Cornelia Duryée dit du film : « Depuis que j’ai vu Course silencieuse, j’ai été amoureux du pouvoir de la fiction spéculative. Je pense que les histoires de genre sont l’un des conduits les plus directs vers le cœur humain ; ils peuvent puiser directement dans le subconscient. Ils sont le langage des rêves. Du moins, c’est comme ça dans mon cas. »

Portail Runner a été réalisé par Cornelia Duryée (Arts du langage, À l’ouest de la Rédemption, Le cheval noir, Camille Dickinson) d’après un scénario de Tallis Moore (JourneyQuest, Les joueurs : Dorkness Risin g), basé sur une histoire de JD Henning. De Kairos Productions et Terror Films, Portail Runner a été réalisé par Cornelia Duryée d’après un scénario de Tallis Moore.

Portail Runner commence le streaming et est disponible à la demande le 10 décembre auprès de Kairos Productions et Terror Films. Portail Runner peut être vu dans le monde entier sur Prime Video, Apple TV, Google Play, Kings of Horror, TubiTV, Roku, Film Freaks, Microsoft Movies & TV et Jungo+.

