La bande-annonce de Pixar Luca présente deux monstres marins adolescents d’un autre monde

La première bande-annonce du prochain long métrage original de Disney et Pixar Luca a maintenant été publié avec une affiche glorieusement lumineuse et ensoleillée taquinant le film. La bande-annonce est remplie du genre d’humour généreux et de visuels époustouflants et vibrants que le public attend du studio d’animation accompli et devrait offrir une autre expérience Pixar délicieuse.

Luca est situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, avec Disney et Pixar racontant une histoire de passage à l’âge adulte avec une touche. L’histoire suit un jeune garçon qui vit un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de promenades en scooter sans fin. Luca partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, mais tout le plaisir est menacé par un secret profond … ce sont des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau.

Luca est dirigé par Enrico Casarosa, nominé aux Oscars, qui a déjà apporté à Pixar La Luna à la vie et est produit par Andrea Warren (Lave, Voitures 3). Écrit par Jesse Andrews (Moi et Earl et la fille mourante) et Mike Jones Âme, le long métrage d’animation met en vedette un merveilleux casting d’ensemble dirigé par Salle et Se demander La star Jacob Tremblay, qui prête sa voix aux procédures en tant que personnage titulaire Luca Paguro, un monstre marin brillant et inventif de 13 ans avec une curiosité sans fin, en particulier lorsqu’il s’agit du monde mystérieux au-dessus de la mer.

Le reste de la distribution comprend Jack Dylan Grazer (Nous sommes qui nous sommes, Shazam « ) qui exprime Alberto Scorfano, un monstre marin adolescent indépendant et libre d’esprit avec un enthousiasme débridé pour le monde humain, la nouvelle venue Emma Berman comme la voix de Giulia, une aventurière extravertie et charmante qui se lie d’amitié avec Luca et Alberto, Maya Rudolph (Demoiselles d’honneur, Saturday Night Live, Grande bouche) qui exprime Daniela, la mère de Luca, Marco Barricelli (Le livre de Daniel) comme Massimo, le père de Giulia, et Jim Gaffigan (Le touriste pâle, Troupe zéro) qui joue le rôle de Lorenzo, le père de Luca.

Luca a été décrit comme un riff sur le classique de Disney La Petite Sirène, mais avec une touche de passage à l’âge adulte, le réalisateur Enrico Casarosa appelant le Luca un film « profondément personnel », basé sur sa propre enfance. Avec des monstres marins ajoutés, vraisemblablement. « Je suis né à Gênes et mes étés ont été passés sur les plages », a déclaré Casarosa à propos du projet Pixar. « J’ai rencontré mon meilleur ami quand j’avais 11 ans. J’étais vraiment timide et j’ai trouvé ce trublion d’un gamin qui avait une vie complètement différente. Je voulais faire un film sur ces types d’amitiés qui vous aident à grandir. »

Selon le Casarosa, Luca rendra hommage à Fellini et à d’autres cinéastes italiens classiques, avec un soupçon de Miyazaki dans le mélange, une inspiration qui transparaît clairement même dans la courte bande-annonce nouvellement sortie. L’animation semble se pencher davantage vers une sensation de dessin animé par opposition au style plus réaliste de l’année dernière. Âme, et c’est tant mieux pour cela, dépeignant parfaitement les couleurs vives et l’émerveillement enfantin, presque comme un dessin d’enfant prenant vie.

Disney et Pixar Luca La sortie est prévue pour l’été 2021. Cela nous vient grâce à la chaîne YouTube officielle de Pixar.

La nouvelle aventure de Disney et Pixar fait sensation cet été. Rencontrez Luca demain dans la toute nouvelle bande-annonce. #PixarLucapic.twitter.com/bjia88vo5N – Pixar (@Pixar) 24 février 2021

Sujets: Luca, Disney