La bande-annonce de Peter Pan et Wendy révèle le remake de Disney + Live Action

Peter Pan & Wendy met en vedette Alexander Molony et Ever Anderson en tant que duo titulaire aux côtés de Jude Law en tant que capitaine Hook.

Cette année, retournez à Neverland dans le dernier remake d’action en direct de Disney, Peter Pan et Wendy, dont la première bande-annonce a enfin été dévoilée. Publié avec l’aimable autorisation de Walt Disney Studios, le film révèle non seulement Alexander Molony en tant que Peter Pan, Ever Anderson en tant que Wendy Darling et Jude Law en tant que Captain Hook, mais également une date de sortie de Disney +, avec Peter Pan et Wendy tous prêts à atterrir sur le service de streaming en avril. Découvrez la première bande-annonce de Peter Pan et Wendy dessous.





Peter Pan et Wendy est une réinvention en direct du roman de JM Barrie et du classique animé de 1953. Réalisé parDavid Lowery (Le chevalier vert, le dragon de Pete), Peter Pan et Wendy promet de raconter l’aventure intemporelle et de présenter les personnages bien-aimés comme jamais auparavant.

Disney+

Tout comme le conte sur lequel il est basé, Peter Pan et Wendy présente Wendy Darling, une jeune fille qui a peur de quitter la maison de son enfance et qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Aux côtés de ses frères et d’une petite fée, Tinker Bell, elle voyage avec Peter dans le monde magique de Neverland. Là, elle rencontre un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure palpitante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours.

Alors que de nombreux rythmes et environnements restent familiers, avec Lowery créant un Neverland réalisé avec un sens ancré de la réalité et des environnements naturels habités par des êtres fantastiques tels que des sirènes et des fées, le rôle de Wendy dans l’histoire semble avoir changé. En jouant un rôle plus proactif dans l’histoire et en participant elle-même au combat à l’épée, Peter Pan et Wendy semble être à la hauteur de son titre et donner à Wendy autant de projecteurs que le héros littéraire.





Jude Law est le Capitaine Crochet dans Peter Pan & Wendy

Disney+

En plus d’offrir notre premier aperçu de cette dernière itération de Neverland, Peter, Wendy et The Lost Boys (and girls), la bande-annonce révèle également Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore Jude Law dans le rôle du tristement célèbre Capitaine Crochet. Semblant très différent de tout ce que nous avons vu de l’acteur auparavant et arborant le manteau rouge et le crochet pour la main, Law pourrait très facilement finir par voler la vedette.

Peter Pan et Wendy est dirigé par Alexander Molony (Le propriétaire réticent), Ever Anderson (Resident Evil : Le dernier chapitre, Black Widow) en tant que Peter Pan et Wendy Darling, le reste du casting comprend Yara Shahidi (Cultivé) comme Clochette, Jude Law (Capitaine Marvel, Sherlock Holmes : Un jeu d’ombres) en tant que Captain Hook, Alyssa Wapanatâhk en tant que Tiger Lily, Joshua Pickering (Une découverte de sorcières) comme John Darling, Jacobi Jupe comme Michael Darling, Molly Parker (Château de cartes) comme Mary Darling, Alan Tudyk (Rogue One: Une histoire de Star Wars) comme George Darling et Jim Gaffigan (Le spectacle Jim Gaffigan) en tant que M. Smee.

Réalisé par David Lowery d’après un scénario de David Lowery & Toby Halbrooks (Le chevalier vert) et basé sur le roman de JM Barrie et le film d’animation « Peter Pan », Peter Pan et Wendy devrait être diffusé sur Disney + le 28 avril 2023.