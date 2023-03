La bande-annonce de Peter Pan et Wendy de Disney louée pour le casting de Tiger Lilly, mais attire plus de contrecoups d’échange de course

La bande-annonce de Disney pour leur dernier remake en direct a entraîné la vague désormais familière de réactions en ligne contre l’échange de race d’un personnage central dans ce qui a été surnommé « Ariel 2.0 » par les utilisateurs des médias sociaux. Dans ce cas, il s’agit du premier regard sur l’actrice afro-américaine et iranienne Yara Shahidi dans le rôle de Tinkerbell dans Disney’s Peter Pan et Wendy cela a conduit à des discussions sur «un autre échange de course». Cependant, dans un film complètement contradictoire, la bande-annonce a également vu le film loué pour le casting de l’actrice autochtone Alyssa Wapanatâhk dans le rôle de Tiger Lily, un personnage qui a souvent été considéré comme problématique dans le classique animé original.

Les premières images de la dernière version de l’histoire de JM Barrie du garçon qui ne grandit pas sont arrivées avant la sortie du film en avril sur Disney +, et bien qu’il y ait eu beaucoup d’impatience de voir le nouveau film, cela n’a pas pris longtemps pour certains plaintes courantes à faire surface dans les commentaires sur les médias sociaux. Alors que certains n’ont pas tardé à déplorer l’arrivée d’un autre remake de Disney, il y avait plus de commentaires barbelés visant l’apparition de la fée Clochette de Shahidi, ravivant le même genre de commentaires qui visaient auparavant le casting de Halle Bailey dans le rôle-titre de La petite Sirène.





Peter Pan & Wendy ont reçu des éloges pour leur casting Tiger Lily.

Les remakes d’action en direct de Disney ont été critiqués pour diverses raisons, que ce soit pour apporter des modifications à l’histoire originale, à l’échange de race ou de sexe ou simplement pour ressasser « paresseusement » leurs anciens films plutôt que de se concentrer sur la narration de nouvelles histoires. Quand cela vient à Peter Pan et Wendyl’histoire a été adaptée tellement de fois sur grand et petit écran qu’on peut se demander si ce dernier remake est vraiment nécessaire.

Cependant, un domaine dans lequel cette version a apparemment fait ce qu’elle devait faire était le casting de ce qui a été précédemment appelé l’un des personnages « les plus racistes » de l’animation Disney. Dans la version originale de Disney de Peter Pan, les « Natives » de Neverland étaient une représentation stéréotypée de l’époque, et avaient même leur propre chanson à chanter intitulée « What Makes the Red Man Red ». Dans cette nouvelle version, il est prudent de supposer que la chanson ne fera pas son apparition, et le personnage de Tiger Lily a été relooké de manière dramatique avec l’actrice Alyssa Wapanatâhk devenant la dernière incarnation du personnage. Parlant précédemment de ce que Tiger Lily est devenue dans le film, elle a déclaré :

« Elle est audacieuse. Elle est courageuse. Elle est belle. C’est une protectrice. Elle aime de tout son cœur, et je pense que dans chaque scène, elle est là simplement parce qu’elle aime tellement.

Les réactions en ligne ont certainement été plus positives pour cela que le casting de Tinkerbell, et même l’acteur britannique Alexander Molony dans le rôle de Peter, avec des éloges pour avoir réellement abordé le passé problématique du personnage plutôt que de simplement l’effacer de l’histoire comme de nombreuses adaptations. .

Peter Pan et Wendy diffusés sur Disney + à partir du 28 avril.