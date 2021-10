La bande-annonce de Peacemaker ramène John Cena au début

Pacificateur a quelques problèmes. James Gunn est là pour enseigner à notre violent méchant en quête de paix quelques leçons de vie dans la nouvelle série HBO Max. Le »douchey, bro-y Captain America’ peut-il changer ses habitudes? Nous sommes sur le point d’obtenir quelques indices. Vérifier Jean Cena et l’équipe de la nouvelle bande-annonce de DC FanDome, où il a été révélé que la série fera ses débuts le 13 janvier 2022.

La semaine dernière, Cena s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle affiche et son enthousiasme, s’exclamant : « Il y a tellement de raisons d’être excité pour Pacificateur et tellement de PAIX F#CKN À FAIRE ! La bande-annonce officielle de @DCpeacemaker fera ses débuts la semaine prochaine dans #DCFandome !! »

Il y a tellement de quoi être excité pour #Pacificateur et tellement de PAIX F#CKN À FAIRE ! L’officiel @DCpeacemaker La bande-annonce fait ses débuts la semaine prochaine dans #DCFandome!! pic.twitter.com/3e4GwVgPdA – John Cena (@JohnCena) 8 octobre 2021

Que peut-on attendre de la nouvelle série ? « Eh bien, à travers l’histoire, vous apprenez où Pacificateur est venu », a déclaré Gunn à Variety le mois dernier. « Il y a un moment dans [The Suicide Squad] où Bloodsport parle de son père et à quoi ressemblait son père, et vous coupez à un plan de Peacemaker, et Peacemaker hoche la tête. C’est la graine de l’ensemble Pacificateur séries. Nous voyons donc Peacemaker avec son père, qui est joué par Robert Patrick, d’où il vient, ce qu’il a fait, ce que cela signifie pour lui et où il va après tout cela. Parce que ce n’est pas une mauvaise personne, c’est juste un méchant. Il semble en quelque sorte irrécupérable dans le film. Mais je pense qu’il y a plus à lui. Nous n’avons pas eu l’occasion de le connaître [in The Suicide Squad] dans la façon dont nous apprenons à connaître certains des autres personnages. Et c’est donc de cela que parle tout le spectacle. J’avais besoin d’au moins huit épisodes pour le faire. »

Gunn admet: « Ses angles morts sont assez terribles et il y a d’autres endroits où il est ignorant. Il est tous les gars avec qui j’ai grandi dans le Missouri, et pas différent de tous ceux que je connais. Tout le monde à la télévision est entièrement bon ou entièrement mauvais, sont de bons spectacles pas comme ça, et c’était amusant de faire un super-vilain qui a beaucoup de nuances. »

Comment Cena décrit-elle Peacemaker et la série ? « Ce gars est un connard bruyant et odieux. Ça craint. Mais pourquoi ? À quel moment est-il devenu un tel connard et qu’est-ce que cela signifie ?

La série HBO Max explore les origines de Peacemaker et ses missions ultérieures, avec John Cena rejoint par Steve Agee comme John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un assistant d’Amanda Waller; Danielle Brooks dans le rôle de Leota Adebayo, qui a été décrite par James Gunn comme co-responsable de la série avec un point de vue politique différent de celui de Peacemaker, Robert Patrick dans le rôle d’Auggie Smith, le père de Peacemaker ; Jennifer Holland en tant qu’Emilia Harcourt, une agente de la NSA qui est une assistante d’Amanda Waller, Freddie Stroma en tant qu’Adrian Chase AKA Vigilante, un procureur de district et combattant du crime qui peut guérir rapidement des blessures, et Chukwudi Iwuji en tant que Clemson Murn, un mercenaire qui dans le passé a travaillé pour Amanda Waller. Gunn a également promis que nous verrons des camées de la Task Force X à attendre avec impatience !

​Pacificateur devrait faire ses débuts le 13 janvier et comportera 8 épisodes, comme l’a révélé DC FanDome.

