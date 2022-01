La bande-annonce de Pam & Tommy montre une nouvelle facette du scandale de la sex tape du couple de célébrités

Hulu a sorti une nouvelle affiche et une bande-annonce officielle pour Pam & Tommy. Inspirée par l’histoire réelle de la fuite de la vidéo privée du couple de célébrités dans les années 1990, la série explore comment la cassette a été volée ainsi que l’effet qu’elle a eu sur la vie de ses « stars », Pamela Anderson et Tommy Lee. Vous pouvez regarder la bande-annonce de la série Hulu étoilée ci-dessous.

Le synopsis pour Pam & Tommy se lit comme suit : « Situé dans le Far West des premiers jours d’Internet, Pam & Tommy est basé sur l’incroyable histoire vraie de la sex tape Pamela Anderson (Lily James) et Tommy Lee (Sebastian Stan). Volée au domicile du couple par un entrepreneur mécontent (Seth Rogen), la vidéo est passée d’une curiosité souterraine de bootleg-VHS à une sensation mondiale à part entière lorsqu’elle a frappé le Web en 1997. Une histoire d’amour, un crime et un récit édifiant réunis en un seul , la série limitée originale en huit parties explore l’intersection de la confidentialité, de la technologie et de la célébrité, retraçant les origines de notre ère actuelle de la télé-réalité à une cassette volée vue par des millions de personnes mais destinée à n’avoir qu’un public de deux. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La série Hulu est réalisée par Craig Gillespie (Cruelle, moi, Tonya). Avec Lily James dans le rôle de Pamela Anderson et Sebastian Stan dans le rôle de Tommy Lee, Pamela & Tommy met en vedette Seth Rogen dans Rand Gauthier, Nick Offerman dans Oncle Miltie et Taylor Schilling dans Erica Gauthier, Pepi Sonuga dans Melanie, Andrew Dice Clay dans Butchie Spenser Granese dans Steve Fasanella, Mozhan Marnò dans Gail Chwatsky, Fred Hechinger dans Seth Warshavsky et Mike Seely dans le rôle de Hugh Hefner.





Hulu

« Sebastian Stan et Lily James sont en train de le tuer », a déclaré Gillespie à propos du casting en parlant avec ComicBook.com. « Et vous savez, nous avons Seth [Rogen] là-dedans aussi et Nick Offerman et c’est une course vraiment folle et amusante qui, en fin de compte, ce que j’aime, c’est qu’elle a beaucoup de cœur. Encore une fois, il a une sensibilité très similaire à moi, Tonya où vous pouvez faire ce voyage et comprendre, vous savez, les dommages qui ont été causés à Pamela Anderson et qu’en tant que public, nous sommes à nouveau complices de cela, car c’est comme, vous savez, nous dévorons tout cela, sans aucune répercussion pour ce qui arrive aux individus. Donc, c’est en quelque sorte cet appât et ce changement d’une manière qui était vraiment excitante aussi, mais c’est assez là-bas. «





Il a ajouté: « Je suis tellement content de la façon dont cela s’est passé et des performances de Sebastian [Stan] et Lily [James] sont tout simplement incroyables. Cela a été une expérience formidable tout autour, et j’en suis ravi, alors j’espère que les gens l’aimeront. »

L’histoire d’amour entre Pamela Anderson et Tommy Lee ressemble à une intrigue tout droit sortie d’un film. Ils se sont mariés après s’être rencontrés à peine quatre jours auparavant et leur relation aurait été tumultueuse, Lee ayant été emprisonné en raison d’accusations de violence domestique. Le couple a eu deux fils et s’est officiellement séparé en 1998 après environ trois ans de mariage. Leur fuite de sex tape et le barrage de la couverture médiatique qui a suivi ont été l’un des reportages les plus discutés des années 1990.

Pam & Tommy devrait commencer à diffuser sur Hulu le 2 février 2022.





Chris Evans incarnera Gene Kelly dans un film sans titre basé sur la propre idée d’Evans Chris Evans pourrait bientôt chanter sous la pluie dans le rôle de Gene Kelly.

Lire la suite





A propos de l’auteur