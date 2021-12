La bande-annonce de Northman montre le guerrier viking d’Alexander Skarsgård en quête de vengeance

Alexander Skarsgård coupe une figure sanglante et brutale en tant que Viking en quête de vengeance dans la bande-annonce de L’homme du Nord. Provenir de La sorcière et Le phare réalisateur Robert Eggers, L’homme du Nord est appelé un thriller de vengeance épique, et la première séquence est certainement à la hauteur de cette description alléchante, taquinant toute la boue, le sang, la sueur et les larmes que vous attendez d’un conte viking raconté avec la vision unique d’Eggers.

L’homme du Nord semble certainement apporter les mêmes éléments évocateurs, inquiétants, atmosphériques et souvent terrifiants pour lesquels Eggers a démontré une affinité avec des gens comme La sorcière et Le phare. En fait, cette saga épique est susceptible d’aller encore plus loin dans le terrier du lapin psychologiquement passionnant, le cinéaste la décrivant comme « de loin la chose la plus difficile que j’aie jamais faite et de loin la plus ambitieuse ».

Situé au début du 10ème siècle en Islande, The Northman est centré sur un Viking nommé Amleth (Alexander Skarsgård), qui est témoin du meurtre de son père, le roi Aurvandil, aux mains de son oncle, Fjolnir. Avec sa mère, la reine Gudrun, maintenant capturée, Amleth fuit sa terre natale, mais pas avant de déclarer sa vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort. Réalisé par Robert Eggers, qui a co-écrit le scénario avec le poète et romancier islandais Sjón, L’homme du Nord présente une distribution de stars qui comprend Nicole Kidman dans le rôle de la reine Gudrun, Ethan Hawke dans le rôle du roi Horvendill, Willem Dafoe dans le rôle de Heimir le fou, Björk dans le rôle de la sorcière slave et Claes Bang dans le rôle de Fjölnir aux côtés d’Alexander Skarsgård. The Northman voit également le réalisateur Robert Eggers retrouver La sorcière la star Anya Taylor-Joy, qui a déjà taquiné l’innovation d’Eggers.





Parallèlement à la sortie de la bande-annonce épique et obsédante, Eggers a également offert un aperçu de son approche de cette entreprise viking de vengeance, comparant L’homme du Nord aux deux Hamlet et Disney Le roi Lion. « C’est essentiellement l’histoire d’Hamlet ou du Roi Lion, qui était à l’origine une vieille histoire nordique où le personnage d’Hamlet s’appelait Amleth. Nous l’avons raconté à notre manière », a déclaré Eggers lors d’une conversation avec EW. « C’est une saga viking avec de la magie, des épées et du mysticisme et tout ce que vous en voudriez. »

En ce qui concerne son homme de tête, Eggers a fait l’éloge du dévouement physique dont a fait preuve Skarsgård, qui, à en juger par les images, a clairement consacré le temps et les efforts nécessaires pour donner vie à ce guerrier costaud. « Alex a totalement transformé son corps », a poursuivi Eggers. « Il est plus grand qu’il ne l’est dans Tarzan, et ce n’est pas un mince exploit. Il est complètement devenu ce personnage. Quand il a dû faire cette gentille scène de transformation berserker » – la séquence sanglante et déchaînée de l’acteur aperçue dans la bande-annonce – « tout s’est mis en place . À mon goût et à ma compréhension, il est comme un héros de saga. Il y a des moments où sa rage est aussi puissante que tout ce que je peux imaginer au cinéma. Je n’essaie pas de me vanter, mais c’est intense. Je me sens ridicule de dire quelque chose comme ça, mais c’est intense. »





L’homme du Nord devrait sortir le 22 avril 2022 par Focus Features.





