La bande-annonce de « No Way Home » établit un nouveau record de vues

Pendant des mois, les fans de Spider-Man ont essentiellement supplié Marvel Studios et Sony Pictures de publier la première bande-annonce de « No Way Home », le troisième volet dans lequel Tom Holland joue seul le sympathique héros de l’escalade, et cela semble être le moment de l’attente. a porté ses fruits pour les deux sociétés.

Il s’avère que la première bande-annonce de « Spider-Man: No Way Home » a établi un nouveau record de vues au cours de ses premières 24 heures sur YouTube, dépassant de loin les chiffres fixés par la première bande-annonce de « Avengers: Endgame ».

« Avengers : Endgame » aurait réussi à établir la barre des 289 millions de vues lors de ses premières 24 heures sur la plateforme YouTube. Cependant, « No Way Home » a réussi à dépasser 355,5 millions de vues au cours de la même période, de sorte que le film mettant en vedette Tom Holland est devenu la production MCU avec les attentes les plus élevées parmi les fans de la franchise.

« Spider-Man: No Way Home » a réussi à établir des marques intéressantes sur les réseaux sociaux, avec un total de 2,91 millions de mentions au cours des 24 premières heures de la sortie de la bande-annonce, dont 1,96 million au cours des 12 premières heures. C’est juste aux États-Unis, puisque globalement un total de 1,56 million de mentions supplémentaires sont estimées.

Il n’est pas surprenant que « Spider-Man: No Way Home » parvienne à générer cette quantité impressionnante de reproductions et de mentions sur les réseaux sociaux, car l’inclusion du multivers dans le MCU a permis l’intégration d’Alfred Molina au film, qui 17 des années après sa performance dans « Spider-Man 2 », il revient pour jouer le rôle du Dr Otto Octavius.

L’intégration d’autres éléments de la trilogie Sam Raimi comme Willem Dafoe et son interprétation du Bouffon Vert ou l’éventuelle apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs incarnations respectives de Spider-Man ont laissé les fans plus qu’enthousiasmés par le film dont la première est prévue pour le 17 décembre.