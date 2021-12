La bande-annonce de Night Of The Cooters a Vincent D’Onofrio combattant des extraterrestres dans les années 1800

Jeu des trônes l’auteur George RR Martin a dévoilé la bande-annonce de son prochain court métrage de science-fiction, Nuit des Cooters. Vincent D’Onofrio réalise et joue dans le film, qui a été qualifié de « travail d’amour » par Martin. Nuit des Cooters est basé sur la nouvelle éponyme de 1987 d’Howard Waldrop. Le film a été annoncé en août lorsque Martin a annoncé dans son blog que la photographie principale était terminée et que le travail des effets visuels était sur le point de commencer. Nuit des Cooters utilise un style visuel inventif, mélangeant l’action réelle et l’animation pour donner au film un aspect distinctif. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce s’ouvre sur des plans d’une ville déserte, révélant bientôt Vincent D’Onofrio dans le rôle du shérif Lindley. Il fait équipe avec son adjoint et quelques citadins curieux pour enquêter sur un cylindre étrange qui s’est écrasé dans leur ville. La découverte se transforme rapidement en un combat pour la survie alors que les habitants de Pachuco, au Texas, défendent leur maison contre les extraterrestres.

Nuit des Cooters est écrit par Joe Lansdale (Bubba Ho-Tep) et met en vedette Hopper Penn, Harrison Page, Martin Sensmeier, Cristin McCleary, Elias Gallegos, Luce Rains, Jazzy Kim O’Brien et Darius Eteeyan. L’auteur Howard Waldrop fait également partie du projet et est producteur aux côtés de George RR Martin. le Jeu des trônes l’auteur a décrit Waldrop comme l’un de ses écrivains de science-fiction préférés et a toujours voulu adapter sa nouvelle, Nuit des Cooters.





« Nuit des Cooters est une histoire courte, et notre version va être un court métrage. Je suppose que cela prendra entre 20 et 30 minutes, tourné avec une combinaison d’action en direct et d’animation de pointe. Si vous avez aimé l’histoire, nous pensons que vous allez adorer notre film. »

Être juste, Nuit des Cooters a l’air incroyable, et le style visuel qu’il adopte est un spectacle rare de nos jours. Drame de 2006 de Richard Linklater Un scanner sombre est l’un des meilleurs exemples du style d’animation rotoscope. Pourtant, Nuit des Cooters est réalisé par Lumenscapes et Trioscope Studios, qui utilisent un style d’animation différent. Voyons quel nouveau terrain Nuit des Cooters pauses. Le film n’a pas de date de sortie pour le moment; il est encore en post-production. Mais si tout va bien, Nuit des Cooters sortira au début de l’année prochaine – février ou mars. Étant un court métrage, une large sortie en salles est hors de question, selon Martin. Une version en streaming est très probablement pour Nuit des Cooters.

George RR Martin est actuellement occupé à écrire les deux derniers livres de sa Chant de glace et de feu séries. Il avait promis en 2011 que le sixième tome de la série, Les Vents d’Hiver, serait achevé en trois ans. Dix ans se sont écoulés et on ne sait pas quand le livre sortira. Pendant ce temps, Martin a écrit une préquelle, Feu et sang, qui raconte le début de la fin de la Maison Targaryen. Une adaptation télévisée, Maison du Dragon, arrive sur HBO en 2022 pour combler le vide laissé par Jeu des trônes.





