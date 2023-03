La bande-annonce de Night Agent présente la nouvelle série de thrillers d’action de Netflix

Netflix a publié la bande-annonce officielle complète de L’agent de nuit. Une nouvelle série d’action-thriller du producteur exécutif de Le bouclier et ÉCRASER, l’émission met en vedette Gabriel Basso en tant qu’agent du FBI qui ouvre une dangereuse conspiration impliquant une taupe à la Maison Blanche. Le créateur de l’émission, Shawn Ryan, a taquiné que L’agent de nuit est comme « Tous les hommes du président avec des poursuites en voiture. » Vous pouvez avoir une idée de ce que c’est en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous avant la première en streaming de l’émission sur Netflix le 23 mars.





Peter Sutherland de Basso est un agent du FBI de bas niveau travaillant dans les niveaux inférieurs de la Maison Blanche avec la tâche fastidieuse de gérer une ligne d’urgence pour les espions américains. Les choses changent un jour lorsqu’il reçoit un appel d’une civile terrifiée, Rose Larkin (Luciane Buchanan), qui cherche désespérément protection. Lorsque Peter accepte de l’aider, les deux se retrouvent à courir pour la vie.

Avec Basso et Bucahanan, L’agent de nuit met également en vedette Hong Chau (La baleine, Veilleurs) en tant que Diane Farr, chef de cabinet du président ; Sarah Desjardins (Vestes jaunes, Riverdale) dans le rôle de Maddie Redfield, la fille adolescente du vice-président ; Fola Evans-Akingbola (Appelle mon agent, Miroir noir) dans le rôle de Chelsea Arrington, chef du service de sécurité de la fille du vice-président ; Ève Harlow (Suivant, Les 100) dans le rôle d’Ellen, une « tueuse imprévisible dont les impulsions ont un prix » ; Enrique Murciano (Lignée, Père de la mariée 2) dans le rôle de Ben Almora, la main ferme qui guide les services secrets à la Maison Blanche ; Phénix Raei (Clickbait, Apatride) en tant que Dale, partenaire d’Ellen dans le crime et la romance ; et DB Woodside (Lucifer, 24) dans le rôle d’Erik Monks, un ancien agent des services secrets qui retourne au travail dans l’espoir de regagner le respect de ses pairs après une longue interruption.

The Night Agent arrive sur Netflix ce mois-ci

Netflix

« Peter n’existe pas dans le roman en tant que super-héros imbattable de la machine à tuer », a déclaré le créateur/showrunner Shawn Ryan à propos du protagoniste, via TUDUM. « C’est un agent du FBI, donc il a un peu d’entraînement, mais ce n’est pas Jason Bourne. Ce n’est pas un assassin entraîné. C’est vraiment un outsider au milieu de tout ça. C’est quelqu’un qui, quand il se bat, ces ecchymoses restent autour Il n’est pas seulement miraculeusement guéri immédiatement après.

Sony Pictures TV Studios est la société de production derrière le projet. L’émission est produite par Ryan avec MiddKid Productions aux côtés de Seth Gordon et Marney Hochman. Les autres producteurs exécutifs incluent Julia Gunn pour la pièce A; Jamie Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein et Nicole Tossou pour Project X ; et David Beaubaire pour Sunset Lane Media.

L’agent de nuit sera diffusé sur Netflix le 23 mars 2023.