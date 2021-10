La bande-annonce de New York Ninja découvre un classique du camp abandonné de 1984

Ninja de New York, le film oublié que vous ne saviez pas devoir voir jusqu’à présent, est prêt à être regardé par vous. Initialement laissé pour mort et abandonné en 1984, ce film d’action perdu a été restauré dans toute la splendeur 4K et a finalement reçu sa première mondiale attendue depuis longtemps au Beyond Fest 2021 ! Quel est Ninja de New York à propos de vous demandez? Eh bien, laissez-moi le décomposer pour vous après avoir regardé cette bande-annonce folle.

Ninja de New York stars et se concentrent sur John (John Liu), qui n’est qu’un homme moyen travaillant comme technicien du son pour une station d’information de la ville de New York. En essayant de réussir dans la grande ville, John espère profiter de sa vie de famille. Rien de spécial, juste un des millions de New-Yorkais qui se précipitent dans la Grosse Pomme. C’est jusqu’au jour où sa femme enceinte est brutalement assassinée après avoir été témoin de l’enlèvement d’une jeune femme en plein jour. Rien de tel que de vous gifler au visage avec une histoire horrible. Se tournant vers la police pour obtenir de l’aide, John apprend bientôt que la ville est envahie par la criminalité et que la police est trop occupée pour l’aider.

Que fait Jean maintenant ? Il fait ce que tout mari en deuil ferait et devient un héros de la ville. Habillé en ninja blanc, John descend dans les rues comme un justicier brandissant une épée dont la seule mission est de nettoyer les rues qu’il aimait autrefois. Comment demandez-vous? Eh bien en se débarrassant des agresseurs, des pickpockets, des violeurs, des trafiquants de drogue et des membres de gangs. Ce n’est pas une tâche facile pour un seul homme, mais c’est après tout un ninja.

Cependant, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité (j’ai entendu cela quelque part auparavant) et dans sa mission, John devient la cible numéro un de tous les criminels de la ville. Un méchant particulièrement mystérieux connu uniquement sous le nom de Plutonium Killer a sa propre mission…Tuer John aka Le Ninja de New York!

Réalisé à l’origine par et mettant en vedette l’acteur d’arts martiaux John Liu (Les rivaux secrets, Armure invincible) dans sa seule production américaine, Ninja de New York a été entièrement tourné en 35 mm en 1984, mais le projet a été abandonné pendant la production, ce qui a entraîné la disparition de tous les matériaux sonores, scripts et traitements originaux. Nous voici donc 35 ans plus tard et nous pouvons maintenant profiter Ninja de New York grâce au syndrome du vinaigre. Ils ont acquis le négatif original non édité de la caméra et ont construit et complété le film.

Enrôler les talents vocaux des favoris du genre Don « The Dragon » Wilson (Poing de sang, Quoi qu’il en coûte), Linnea Quigley (Le retour des morts-vivants, Soeurs de cauchemar), Michael Berryman (La colline a des yeux, pâtés à la viande de tante Lee), Vince Murdocco (Chasseur nocturne, LA Guerres), Matt Mitler (Le Mutilateur, Bataille pour la planète perdue), Léon Isaac Kennedy (Loup solitaire McQuade, Pénitencier), gingembre Lynn Allen (Les rejets du diable, Vice-Académie) et Cynthia Rothrock (Chine O’Brien, Loi martiale), Vinegar Syndrome est extrêmement fier de présenter cette expérience cinématographique vraiment unique en son genre.

Ninja de New York est enfin disponible dans toute sa gloire démesurée et ridicule pour la toute première fois … après avoir passé près de quatre décennies au purgatoire du cinéma. Je veux dire, qui n’aime pas un grand film de ninja des années 80 ? Ninja de New York est réalisé par John Liu et Kurtis M. Spieler et a fait sa première mondiale au Beyond Fest le samedi 2 octobre 2021.