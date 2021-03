La bande-annonce de Netflix Stowaway a Anna Kendrick saboter une mission sur Mars

La nouvelle bande-annonce de la sortie de science-fiction de Netflix, Passager clandestin, Anna Kendrick et le reste de l’équipage font face à une décision impossible dans l’espace lointain. L’équipage d’un vaisseau spatial dirigé vers Mars découvre un passager clandestin accidentel peu de temps après le décollage. Trop loin de la Terre pour faire demi-tour et avec des systèmes de survie endommagés et en baisse rapide, la chercheuse médicale du navire (Anna Kendrick) apparaît comme la seule voix dissidente contre le consensus du groupe qui a déjà tranché en faveur d’un résultat sombre.

Avec le genre de bord sinistre, de conversations chuchotées et de scripts tendus auxquels le public s’attend des films se déroulant dans le vide profond et impitoyable de l’espace, Les passagers clandestins Le cadre minimaliste et claustrophobe semble être renforcé par quatre performances stellaires de Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson et Toni Collette, les quatre seuls acteurs qui apparaîtront dans le film.

Réalisé par Joe Penna, dont le premier long métrage Arctic avec Mads Mikkelsen traitait beaucoup des mêmes thèmes, Passager clandestin a été écrit par Joe Penna et Ryan Morrison. Le thriller interstellaire met en vedette Anna Kendrick dans le rôle de Zoe Levenson, le chercheur médical du navire, Toni Collette dans le rôle de Marina Barnett, le commandant du navire, Daniel Dae Kim dans le rôle de Kim, le biologiste du navire, et enfin Shamier Anderson dans le rôle de Michael, le passager clandestin titulaire et l’ingénieur du plan de lancement.

Un film aime Passager clandestin, qui présente quatre personnages piégés ensemble dans l’isolement et aux prises avec des circonstances non présentées, a des comparaisons claires avec ce qui se passe dans le monde réel depuis un an, ce qui n’est pas passé inaperçu par le casting. « Ce qui semble vraiment pertinent, c’est moins l’isolement de celui-ci et plus ce genre de partie de la résolution de problèmes de votre cerveau que nous nous sommes tous engagés si vigoureusement au cours des deux premiers mois de la pandémie », a déclaré Kendrick à propos de la pertinence de Passager clandestin. « Juste cette résolution constante de problèmes de » Attends, d’accord, comment pouvons-nous résoudre ce problème? » Et juste au moment où il semble que vous êtes sur quelque chose, il y a un problème fondamental très évident. «

Collette, qui joue le commandant du navire, a également parlé dans le passé de la façon dont le film peut résonner avec le public et ses expériences dans la situation mondiale actuelle. « C’est finalement une question de communauté, de survie et de sacrifice. Qui ne peut pas comprendre cela pour le moment? » Collette a dit des parallèles entre la réalité et Passager clandestin. «Je n’avais jamais vraiment rien lu de tel», a ajouté Collette à l’époque. « Il est contenu et les personnages sont confinés mais les questions posées, morales et autres, sont vastes et largement ouvertes. »

Passager clandestin semble s’inspirer d’autres aventures périlleuses dans l’espace lointain telles que Extraterrestre, La gravité, La vie et Danny Boyle Ensoleillement, avec l’équipage laissé seul pour prendre une décision moralement discutable qui aura un impact sur l’ensemble de l’humanité. « Parce que [they] sont si isolés, cela a imposé l’émotivité de ce qu’ils entreprennent aux acteurs. Il n’y avait rien d’autre sur quoi s’appuyer », dit Collette à propos des événements dramatiques qui se déroulent dans les limites du navire.

Passager clandestin devrait sortir par Netflix le 22 avril 2021. Vous pouvez regarder la bande-annonce sur la chaîne YouTube officielle de Netflix.

