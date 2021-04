La bande-annonce de Netflix Resident Evil: Infinite Darkness visite la Maison Blanche infestée de zombies

Le président est en danger à cause du trésor de zombies à venir dans la dernière bande-annonce du prochain Netflix Resident Evil séries, Resident Evil: Ténèbres infinies. Les morts-vivants ont pris le contrôle de la Maison Blanche et c’est à Leon S.Kennedy et Claire Redfield de sauver la situation une fois de plus, en s’attaquant aux types de couloirs sombres et noirs et aux terrifiants peur des sauts auxquels les fans de la franchise s’attendent.

Resident Evil: Ténèbres infinies a lieu deux ans après les événements de Resident Evil 4, au cours desquels Leon a été envoyé par le président Graham pour sauver sa fille, Ashley. Ainsi, la série Netflix reprend en 2006, suite à des traces d’accès abusif à des fichiers présidentiels secrets retrouvés sur le réseau informatique de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident, mais lorsque les lumières s’éteignent soudainement, Leon et l’équipe SWAT sont obligés d’abattre une horde de zombies mystérieux.

Pendant ce temps, Claire Redfield, membre du personnel de TerraSave, rencontre une image mystérieuse dessinée par un jeune garçon dans un pays qu’elle a visité, tout en apportant son soutien aux réfugiés. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d’une infection virale, Claire entame sa propre enquête. Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche, où elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble réaliser une sorte de lien entre l’épidémie de zombies à la Maison Blanche et l’étrange dessin, mais il dit à Claire qu’il n’y a pas de relation et s’en va. Avec le temps, ces deux épidémies de zombies dans des pays lointains conduisent à des événements qui secouent la nation au plus profond de lui-même.

Resident Evil: Ténèbres infinies est dirigé par Eiichiro Hasumi, qui a profité de l’occasion pour continuer l’histoire de la franchise populaire. « Être impliqué dans un travail avec une si longue histoire et autant de fans m’a donné plus de joie que de pression », a expliqué Hasumi. « Bien qu’il s’agisse d’un anime CG complet, je me suis efforcé d’ajuster l’atmosphère de la caméra et de l’éclairage pour ressembler au tournage en direct que je fais habituellement pour inculquer à ce travail un sens du réalisme. J’espère que les fans de la série Resident Evil et non -les fans peuvent regarder la série en une seule fois. «

L’incursion de Netflix dans le monde infesté de zombies Resident Evil est juste un plusieurs projets basés sur la propriété d’horreur, avec Sony Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City une fois de plus faire le saut à l’action réelle. Le redémarrage ramènera la franchise à ses racines, ramenant le public à 1998 et révélant les secrets du Spencer Mansion et du titulaire Raccoon City. Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de la société a laissé la ville en friche, laissant un grand mal se préparer sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit.

Resident Evil: Ténèbres infinies sortira dans le monde entier en juillet 2021, uniquement sur Netflix, tandis que Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City La sortie en salles est prévue le 24 novembre 2021.

Sujets: Resident Evil: Infinite Darkness, Resident Evil, Netflix, Streaming