La bande-annonce de Netflix A Week Away permet à David Koechner de changer la vie des adolescents au camp d’été

Netflix a publié une bande-annonce pour Une semaine loin, un nouvel ensemble musical qui fera ses débuts le mois prochain. Le service de streaming a acquis les droits mondiaux sur le film l’année dernière, qui proviennent du réalisateur Roman White, connu pour son travail de vidéoclip avec des artistes tels que Taylor Swift et Justin Bieber. Pour son prochain long métrage, White s’est associé à l’icône de la comédie David Koechner et à une jeune distribution dirigée par Kevin Quinn pendant une semaine à un camp d’été rempli de musique et de romance.

La bande-annonce démarre avec un adolescent troublé nommé Will Hawkins, joué par Kevin Quinn, arrivant pendant une semaine au camp de l’église. Comme on pouvait s’y attendre, il n’est pas ravi de cette perspective. David Koechner puis lui explique la signification du nom du camp, «Aweegaway», qui signale que certaines personnes sont à seulement une semaine d’une expérience qui peut changer leur vie. C’est alors que Will rencontre Avery, qui met en marche cette semaine qui change la vie. Il y a beaucoup de chant. Beaucoup de danse. Beaucoup de chant. Beaucoup de romance.

Le casting comprend également Bailee Madison, Jahbril Cook, Kat Conner Sterling, Iain Tucker et Sherri Shepherd. Alan Powell et Kali Bailey ont écrit le scénario. Powell est également producteur aux côtés de Steve Barnett et Gabriel Vasquez. Vicky Patel est une productrice exécutive. Adam Watts est derrière la musique originale. Powell avait ceci à dire à propos de la Blanc romain film réalisé.

« Nous avons réalisé un film conçu pour divertir tout en explorant les thèmes universels de la famille, de l’amitié et de l’acceptation. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant, et pas de meilleur partenaire sur la planète que Netflix, pour aider à partager ce message. »

Une semaine loin se concentre sur l’adolescent en difficulté Will Hawkins (Kevin Quinn) a un conflit avec la loi qui le place à un carrefour important: aller en détention pour mineurs ou participer à un camp d’été chrétien. D’abord un poisson hors de l’eau, Will ouvre son cœur, découvre l’amour avec un habitué du camp (Bailee Madison), et le sentiment d’appartenance au dernier endroit où il s’attendait à le trouver.

La bande originale officielle du film sera disponible en précommande le 26 février. Elle est accompagnée de la sortie de plusieurs singles précoces, dont Allons faire un souvenir, Place dans ce monde et Meilleure chose de tous les temps (version scène). L’album complet de 13 titres devrait sortir le 19 mars par tous les fournisseurs de streaming numérique et comprendra des fonctionnalités spéciales de Johnnyswim, Tauren Wells et Riley Clemmons.

Il s’agit de l’un des nombreux films originaux que Netflix sortira en 2021. La société compte plus de 70 originaux qui font leurs débuts tout au long de l’année, avec au moins un nouveau film sortant chaque semaine. Le volume de contenu est une chose avec laquelle aucun autre service ou studio ne peut espérer rivaliser. Mais la quantité seule ne gardera pas les abonnés. C’est devenu un jeu de qualité. Nous verrons si celui-ci devient un hit. Une semaine loin devrait faire ses débuts le 26 mars sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

