La bande-annonce de My Big Fat Greek Wedding 3 taquine une grosse réunion pour la famille Portokalos

Notre Big Fat Greek Family préférée est de retour dans la première bande-annonce de la comédie romantique à venir, Mon gros mariage grec 3. Publié avec l’aimable autorisation de Focus Features, les premières images du Mon gros mariage grec threequel taquine une grande réunion de famille alors que nous suivons la famille Portokalos lors d’un voyage en Grèce. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Mon gros mariage grec 3 dessous.





Le Mon gros mariage grec La franchise est prête à revenir au cinéma avec cette toute nouvelle aventure. Rejoignez la famille Portokalos alors qu’ils se rendent à une réunion de famille en Grèce pour un voyage réconfortant et hilarant plein d’amour, de rebondissements alors que la suite reprend avec Toula et sa famille après le décès de Gus, le père de Toula, dont le dernier souhait était pour ses enfants à visiter le village de son enfance en Grèce. Ainsi, toute la famille fait sa valise et repart en Europe prête à renouer avec ses racines.

Cette fois-ci, la dernière sortie de Mon gros mariage grec sera à la fois réalisé et écrit par la star principale Nia Vardalos, qui revient également pour reprendre le rôle de Fotoula « Toula » Portokalos dans la suite. Le reste de la distribution comprend John Corbett en tant que mari de Toula, Ian, et Elena Kampouris en tant que leur fille Paris.

Le reste de la distribution comprend Lainie Kazan en tant que mère Maria Portokalos, Andrea Martin en tant que Thiea Voula, Louis Mandylor en tant que Nick Portakalos, Gia Carides en tant que Nikki Portokalos et Gerry Mendicino en tant qu’oncle Taki ainsi que Joey Fatone, Stavroula Logothettis, Elias Kacavas, Maria Vacratsis, Peter Tharos et Chrissy Paraskevopoulos. Notamment absent est l’acteur Michael Constantine, qui a joué le père de Toula, Gus, dans les deux Mon gros mariage grec et Mon gros mariage grec 2. Malheureusement, Constantin est décédé en 2021, avec Mon gros mariage grec 3 travailler son passage dans l’histoire.

My Big Fat Greek Wedding 3 est sûr d’être un Tear-Jerker

Sorti en 2002, le premier Mon gros mariage grec a présenté au public la famille Portokalos. Inquiète pour Toula, qui est célibataire à 30 ans et travaille au Dancing Zorba’s, le restaurant grec appartenant à ses parents, le film suit Toula alors qu’elle tombe amoureuse de Ian Miller, un enseignant grand, beau et certainement pas grec. Bien accueillie par la critique, la première sortie a été suivie d’abord par la sitcom Ma grosse vie grecque puis par une suite, Mon gros mariage grec 2en 2016.

Malgré la réaction négative au deuxième opus, la franchise comique a connu un grand succès au box-office, avec Nia Vardalos taquinant un vrai larmoyant dans Mon gros mariage grec 3. « Nous avons en fait une scène où nous dansons sur un quai dans la plus belle lumière de cobalt que notre incroyable directeur de la photographie Barry Peterson attendait et attendait et attendait », a déclaré l’écrivain, réalisateur et star. « John et moi sommes debout sur une jetée en train de danser ensemble, et nous étions tous les deux en larmes. C’était incroyable. »

Mon gros mariage grec 3 devrait sortir en salles le 8 septembre 2023.