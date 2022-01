La bande-annonce de Mort sur le Nil et des affiches de personnages arrivent pour le Whodunit Hercule Poirot

20th Century Studios vient de dévoiler un autre indice dans la nouvelle bande-annonce du polar Hercule Poirot Mort sur le Nil. Nous voyons nos acteurs / suspects se démener pour établir leurs alibis, car la lune de miel d’un couple coïncide avec un meurtre sur un bateau à vapeur pour l’élite en vacances. C’est le cadre de vacances idéal pour un voyageur du monde exigeant. Il n’est donc pas surprenant que le détective de renommée mondiale Hercule Poirot (Kenneth Branagh) soit à bord.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Les vacances égyptiennes du détective belge Hercule Poirot à bord d’un bateau à vapeur glamour se transforment en une terrifiante recherche d’un meurtrier lorsque la lune de miel idyllique d’un couple parfait est tragiquement interrompue. Situé dans un paysage épique de vastes panoramas désertiques et des majestueuses pyramides de Gizeh, ce récit de passion débridée et de jalousie incapacitante met en scène un groupe cosmopolite de voyageurs impeccablement vêtus et suffisamment de rebondissements pour laisser le public deviner jusqu’au dénouement final et choquant. «

Mort sur le Nil verra le récent gagnant du Golden Globe du meilleur scénario pour Belfast Kenneth Branagh dans le rôle du très sûr de lui Hercule Poirot rejoint par Tom Bateman, qui reprend le rôle de Bouc du précédent film Poirot Meurtre sur l’Orient Express, Annette Bening, quatre fois nominée aux Oscars (Capitaine Marvel), Russell Brand (Ballerines), Ali Fazal (Victoria & Abdel), Aube français (Français et Saunders), Gal Gadot, favorite de DC Comics (Wonder Woman 1984), Armie Hammer (Appelez-moi par votre nom), Rose Leslie (Jeu des trônes), Emma Mackey (Éducation sexuelle), Sophie Okonedo (La vie secrète des abeilles), Jennifer Saunders (Absolument fabuleux) et Letitia Wright (Panthère noire).

















































Le scénario de Mort sur le Nil, qui a été adapté du roman d’Agatha Christie de 1937, a de nouveau été écrit par Michael Green, avec Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh et Judy Hofflund de retour en tant que producteurs. Branagh, parlant avec enthousiasme de son retour dans le monde d’Agatha Christie, déclare : » Les crimes passionnels sont dangereusement sexy. Agatha Christie a écrit une histoire captivante de chaos émotionnel et de criminalité violente et Michael Green a encore une fois écrit un scénario correspondant « , Branagh a déclaré l’année dernière lorsque le film est entré en production. « Avec un groupe chéri de collaborateurs artistiques de longue date et une brillante distribution internationale, c’est vraiment un plaisir de rejoindre Disney, Fox et Agatha Christie, Ltd. pour porter ce thriller audacieux sur grand écran. Il y a de nouveaux rebondissements importants, un paysage désertique impressionnant et une chance de célébrer le divertissement sur grand écran dans un magnifique celluloïd de 65 millimètres ! »





De nouveaux rebondissements importants, dit-il? Pour les puristes, cela risque de leur froisser les cravates. Le légendaire détective de renommée mondiale Hercule Poirot fait partie du lexique littéraire depuis 1937. Et avec chaque progression de la technologie, Poirot d’Agatha Christie a été réinventé. Drames radiophoniques, films, séries télévisées multiples, documentaires, livres audio ; ses oeuvres sont même sur Spotify ! Elle est presque l’auteur à succès, vendue seulement par la Bible et Shakespeare. Parlez de matériel source précieux! Vous pouvez même écouter l’accent belge amidonné et pressé de Kenneth Branagh raconter l’histoire sur Audible si vous ne pouvez pas attendre la sortie en salles de Mort sur le Nil le 11 février.





