La bande-annonce de Moon Knight arrive, Oscar Isaac est le justicier de Marvel sur Disney+

UNE Chevalier de la lune Sizzle Reel nous donne notre premier aperçu d’Oscar Isaac en tant que justicier Marvel, Chevalier de la lune. Sorti exclusivement sur Disney + (du moins pour l’instant), le clip donne un aperçu de la prochaine sortie de bande dessinée et nous donne même un aperçu d’Isaac tout habillé en personnage principal, sautant sur les toits au milieu de la nuit.

Le premier teaser de « MOON KNIGHT » de Marvel Studios. pic.twitter.com/eWUK3HopET – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 12 novembre 2021

La série s’appuiera clairement sur l’atmosphère lugubre que l’on retrouve souvent dans les pages des comics Marvel, avec Oscar Isaac l’air positivement terrifié en tant que Marc Spector troublé avant d’avoir l’air positivement céleste en tant que Moon Knight. Dans les images, Spector a du mal à faire la différence entre sa vie éveillée et ses rêves, car la violence le suit apparemment tout au long des deux.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

L’un des justiciers les moins connus de l’univers Marvel, Chevalier de la lune a une histoire d’origine riche et compliquée qui est mûre pour une adaptation en série, et devrait fournir au MCU l’une de ses sorties les plus uniques. Sauvé d’une mort certaine par le dieu de la lune égyptien Khonshu lors d’une mission criminelle qui a mal tourné, le mercenaire Marc Spector se réveille et se transforme en le super-puissant Chevalier de la Lune. Décidant de laisser ses jours de mercenaire derrière lui pour combattre le crime et la corruption, le héros peu orthodoxe utilise souvent des méthodes violentes pour lutter contre les événements au niveau de la rue, avec des séquences d’entraînement récentes mettant en vedette Oscar Isaac démontrant le type de compétences de combat tactiques qu’il mettra en œuvre.

Mis à part son alter ego effrayant, Moon Knight est connu pour avoir un trouble dissociatif de l’identité, qui se manifeste sous la forme de trois personnalités distinctes, chacune avec des traits distinctifs, des identités et même des styles de combat. Ces identités incluent le riche entrepreneur Steven Grant, le chauffeur de taxi Jake Lockley et, bien sûr, le personnage de justicier à la cape d’argent, Moon Knight. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis confirmé que cet aspect sera un élément crucial de la prochaine série Disney + en déclarant: « La maladie mentale est un aspect unique du programme. »

Réalisé par Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead et écrit par Jeremy Slater, Chevalier de la lune met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector AKA Moon Knight aux côtés de May Calamawy et Ethan Hawke, qui ont tous deux joué des rôles non divulgués. Hawke, dont le rôle dans la série reste un mystère, a depuis salué le travail d’Oscar Isaac pour donner vie à l’anti-héros Marvel. « Si vous étiez un acteur dans les années 50, vous savez, ils ont fait des westerns. Si vous êtes un acteur dans les années 2020, vous avez Marvel », a déclaré Hawke.

« Et j’ai vraiment de la chance parce que nous avons affaire à une histoire qui n’a pas beaucoup de bagages auxiliaires. Si vous jouez Spider-Man ou Batman, ils ont tellement de bagages et le public a de telles attentes. C’est comme jouer à Hamlet – vous ne pouvez pas le jouer dans le vide. Vous le jouez en relation avec les autres Hamlets. Alors qu’avec « Moon Knight », les gens ne savent pas grand chose à ce sujet. Il n’a pas beaucoup de bagages. [Oscar Isaac] donne une performance absolument phénoménale, et c’est excitant d’en faire partie avec lui. »

Chevalier de la lune devrait sortir en 2022 sur Disney + et comprendra six épisodes dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.

Sujets : Moon Knight, Disney Plus