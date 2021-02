La bande-annonce de MODOK de Marvel annonce la date de sortie estivale sur Hulu

Un premier aperçu de la bande-annonce a été révélé pour Marvel’s MODOK sur Hulu avec la date de sortie officielle. La bande-annonce de 52 secondes a été publiée sur le compte Twitter officiel de la nouvelle série animée, et clairement conçue pour être comique, elle est aussi apparemment plutôt violente. Il est également révélé que la série sera présentée en première le 21 mai, uniquement sur Hulu, et vous pouvez regarder la vidéo par vous-même ci-dessous.

MODOK DÉCIDE DE L’HORAIRE DE SON PROPRE SPECTACLE! MARVEL’S MODOK PREMIERES LE 21 MAI, UNIQUEMENT SUR HULU! #MODOKHulupic.twitter.com/NcI2FtFYBP – MODOK (@MarvelsMODOK) 25 février 2021

« Il est temps de changer le monde en le mettant à genoux! » hurle le supervillain titulaire, comme exprimé par Patton Oswalt, au début de la bande-annonce. Une autre scène a MODOK expliquant ce que signifient les lettres de son nom – Organisme mental conçu uniquement pour tuer – avec un fort accent sur le meurtre. Il le prouve en abattant un avion de chasse qui passe avec un pilote de parachutisme.

Le MODOK Les nouvelles sont l’une des nombreuses annonces à Hulu à la lumière de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. À propos de leurs projets à venir, le président de Hulu et d’ABC Entertainment, Craig Erwich, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir à nouveau les histoires et les personnages avec lesquels les fans se sont connectés dans Le conte de la servante, Aigu, Animaniacs et Amour, Victor, tout en plongeant les téléspectateurs plus profondément dans le personnage de Mike Tyson dans Iron Mike et donner vie à des personnages animés mais profondément humains dans Marvel’s MODOK. «

Apparu pour la première fois dans Marvel Comics dans les années 1960 et créé par Stan Lee et Jack Kirby, MODOK a acquis son étrange apparence de tonneau à la suite d’une expérimentation médicale mutagène qui a mal tourné. Bien que l’expérience lui ait donné une intelligence surhumaine, elle lui a également donné une tête surdimensionnée avec de petits membres, nécessitant l’utilisation d’un hoverchair pour se déplacer. Malgré son look comique, MODOK peut être très mortel, comme en témoigne la bande-annonce du premier regard pour l’adaptation de la série animée.

En plus de jouer le rôle du supervillain, Oswalt a créé la série aux côtés de Jason Blum. La distribution vocale comprend également Aimee Garcia dans le rôle de Jodie, l’épouse de MODOK, Ben Schwartz dans le fils du supervillain Lou et Melissa Fumero dans le rôle de sa fille, Melissa. Wendi McLendon-Covey en tant que némésis du lieu de travail de MODOK, Beck Bennett en tant que patron, Jon Daly en tant que robot serviteur et Sam Richardson en tant que fidèle acolyte.

« Je suis tellement excité parce que je suis l’un de ces fans profonds de Marvel où ils nous ont vraiment laissé fouiller dans l’obscure boîte à jouets de cette émission », a déclaré Oswalt à l’Asbury Park Press l’année dernière. «Et autant que nous essayions d’être intelligents avec les choses que nous sortions, j’ai pu travailler avec un écrivain nommé Jordan Blum qui a vraiment humanisé et a apporté une dimension émotionnelle à ce qui pourrait être simplement des œufs de Pâques – mais cela a c’est tellement mieux de l’avoir à bord. «

MODOK devrait sortir le 21 mai 2021, uniquement sur Hulu. Cette nouvelle nous vient de Hulu sur Twitter.

Sujets: MODOK, Hulu, Streaming